Specialiștii Wagner au fost însărcinați cu recrutarea de europeni vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violență pe teritoriile țărilor membre ale NATO, scrie Financial Time citat de Agerpres.

Recrutorii grupării ruse Wagner au devenit unul dintre principalele instrumente pentru sabotajele organizate de Kremlin în Europa, potrivit unor oficiali ai serviciilor secrete occidentale, dezvăluie luni cotidianul britanic Financial Times, citat de agenția EFE.

Deși statutul grupului de mercenari este în prezent incert, specialiștii Wagner recrutează acum cetățeni europeni pentru a-i convinge să comită acte de violență pe teritoriile statelor NATO, potrivit aceleiași surse.

Situația grupului a rămas sub semnul întrebării, de când o rebeliune eșuată împotriva conducerii militare ruse din iunie 2023 s-a terminat cu moartea fondatorului său, Evgheni Prigojin.

Acum, agenția de informații militare a Rusiei (GRU) „utilizează talentul disponibil”, a declarat pentru Financial Times un oficial al serviciilor secrete occidentale, referindu-se la rețeaua Wagner.

Atât GRU, cât și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) au devenit foarte active în căutarea unor potențiali agenți în Europa pentru a semăna haos, adaugă ziarul britanic.

Financial Times subliniază că, în ultimii doi ani, Kremlinul a extins o campanie de sabotaj în întreaga Europă, cu scopul de a slăbi hotărârea puterilor occidentale în sprijinul acordat Ucrainei și de a provoca tulburări sociale.

Pentru GRU, rețeaua Wagner s-a dovedit a fi un instrument deosebit de eficient, deși rudimentar, pentru a realiza acest lucru, au declarat oficiali de rang înalt din serviciile de informații europene pentru ziarul britanic.

Agenții Wagner i-au însărcinat pe cei pe care i-au recrutat cu organizarea de atacuri incendiare împotriva vehiculelor politicienilor și a depozitelor care conțineau ajutoare pentru Ucraina.

În general, cei recrutați sunt de obicei motivați de bani și sunt adesea persoane marginalizate, potrivit Financial Times.

La rândul său, FSB a avut tendința de a se baza pe rețele criminale și din diaspora cu care a cultivat legături în străinătate, dar acest lucru a fost mai puțin eficient în recrutarea în masă.

Și asta pentru că Wagner și susținătorii săi aveau deja o prezență semnificativă pe rețelele sociale care îi viza pe ruși, adaugă publicația britanică.