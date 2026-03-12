VIDEO Atac la o sinagogă din SUA. Mobilizare masivă a forțelor de ordine

Atac la o sinagogă din West Bloomfield, Michigan, joi, 12 martie 2026. Credit: Corey Williams / AP / Profimedia

La Sinagoga Templul Israel din West Bloomfield, Michigan, au avut loc schimburi de focuri între dispozitivul de securitate și cel puțin o persoană, conform anunțului făcut de șeriful comitatului Oakland. Un suspect înarmat a fost ucis, au precizat surse pentru CNN și AP News.

Poliția a intervenit în urma sesizărilor conform cărora la sinagogă există un trăgător activ, iar o mașină a intrat în clădire. În sinagogă există și o școală.

Șeriful Michael Bouchard a spus că deocamdată nu a fost reținută nicio persoană.

Imaginile surprinse la fața locului de presa americană au arătat zeci de mașini de poliție în zona clădirii, potrivit AP. Din imobil a fost văzut ieșind fum.

Prayers to all the children and teachers at the Temple #Israel in West Bloomfield, #Michigan pic.twitter.com/rOwITCEWpC — Junaid Zaheer (@iamjunaidzaheer) March 12, 2026

Securitate sporită în zona locațiilor evreiești

Șeriful Bouchard a precizat că în ultimele două săptămâni discutase cu alți oficiali din zona autorităților de aplicare a legii despre posibile violențe, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Astfel, sinagoga era pregătită și avea o echipă de securitate care „a abordat amenințarea”, a spus Bouchard.

El a anunțat că vor fi sporite măsurile de securitate în zona locațiilor evreiești din Bloomfield Township.

Antisemitismul nu are ce căuta în Michigan, a declarat guvernatoarea Gretchen Whitmer într-un comunicat.

„Este sfâșietor. Comunitatea evreiască din Michigan ar trebui să poată trăi și să își practice credința în pace”, a spus ea, citată de BBC.

„Antisemitismul și violența nu au ce căuta în Michigan”, a subliniat guvernatoarea.

Directorul FBI, Kash Patel, a spus că la locul incidentului s-au deplasat și agenții federali.

Autoritățile au dispus evacuarea clădirii, iar districtul școlar West Bloomfield a intrat în lockdown. În jur de 12 au alergat să-și scoată copiii centrul de învățare care se află în interiorul clădirii, după ce au obținut aprobarea poliției, a mai relatat AP.

Un atac armat a avut loc joi și în Virginia, într-o clădire academică a Universității Old Dominion din Virginia, potrivit CNN. Două persoane sunt în stare critică. Atacatorul a fost ucis.