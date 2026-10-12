Grupul din Parlament care a anunțat că îl susține pe Luca Niculescu: „Avem un candidat cu șanse reale de a face o treabă foarte bună”

Grupul minorităților naționale îl va susține pe premierul desemnat Luca Niculescu la votul de învestire din Parlament, conform anunțului făcut luni de liderul grupului, Varujan Pambuccian.

Guvernul propus de Luca Niculescu va fi sprijinit „deschis” de grupul minorităților naționale la votul din Parlament, a spus Varujan Pambuccian, luni, după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul desemnat.

„Pe mine nu m-ați mai văzut ieșind cu ceilalți candidați de prim-ministru. Cred că avem un candidat cu șanse reale de a face o treabă foarte bună și îl sprijinim. Veți vedea că va avea sprijinul nostru deschis, nu vom mai merge pe formula de «free vote» de data aceasta. Deci, aveți un sprijin deschis din partea noastră”, a precizat Varujan Pambuccian, în cadrul unor declarații de presă făcute alături de premierul desemnat, citat de Agerpres.

Varujan Pambuccian. Credit: Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia



„Este obligatoriu să înțelegem câteva lucruri simple”

Deputatul Varujan Pambuccian, care consideră că traiul românilor „a fost foarte mult deteriorat în ultima perioadă”, a spus că minoritățile naționale vor sprijini măsurile viitorului guvern doar dacă acestea vor schimba „în bine, pe termen cât mai scurt, viața oamenilor”.

„Pentru că, dacă noi continuăm cu deteriorarea traiului oamenilor, cu deteriorarea economiei, cu mersul ăsta așa cu oiștea în gard orbește, nu vom reuși să facem nimic”, a adăugat liderul de grup al minorităților naționale.

El a avertizat că domenii întregi vor fi afectate „grav” dacă nu este făcută o rectificare bugetară.

„Este obligatoriu în momentul de față să înțelegem câteva lucruri simple. Rectificarea bugetară trebuie făcută, pentru că altfel avem domenii întregi ale vieții economico-sociale afectate grav. Bugetul pe anul viitor trebuie făcut, trebuie recâștigată încrederea investitorilor români, străini, dar, în primul rând, români, pentru că ei își pierd încrederea cel mai ușor”, a mai spus deputatul.

Ce a spus premierul desemnat

Luca Niculescu a descris discuția purtată cu grupul minorităților naționale drept una „extrem de bună, în care am vorbit despre rolul minorităților în România, despre rolul lor istoric, despre rolul lor actual”.

„Sunteți o bogăție pentru această țară”, a adăugat candidatul la funcția de prim-ministru.

El a mai precizat, printre altele, că programul de guvernare este „aproape” finalizat.

Întrebat dacă mai poartă discuții cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu, respectiv Ilie Bolojan, Luca Niculescu a spus: „Discut în fiecare zi cam cu toți liderii politici”.

Luca Niculescu a avut o primă serie de negocieri în cursul zilei de joi, când s-a întâlnit cu liderii PSD, PNL și UDMR, iar luni a început discuțiile cu USR, grupul minorităților naționale și grupurile PACE și Uniți Pentru România.