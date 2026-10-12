Luca Niculescu continuă azi discuțiile cu partidele pentru obținerea sprijinului pentru cabinetul său

Premierul desemnat continuă, luni, discuțiile cu partidele parlamentare în vederea susținerii cabinetului a cărui componență urmează să o trimită joi Parlamentului. Niculescu nu exclude posibilitatea mai multor runde de negocieri în primele zile ale acestei săptămâni.

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Luca Niculescu a avut o primă serie de discuții în cursul zilei de joi, când s-a întâlnit cu liderii PSD, PNL și UDMR. Luni, discuțiile încep cu USR, de la ora 12.00, după care vor urma la negocieri grupul minorităților naționale, grupurile PACE și Uniți Pentru România. Premierul desemnat nu a anunțat până acum că va negocia susținerea guvernului său la votul de învestire cu AUR și SOS România.

„Suntem în program. Ieri au fost primele discuții, construcțive, de substanță. Vor continua și luni cu o altă sesiune, iar concluziile le vom trage cel mai probabil joi când intenționez să depun programul și lista cu candidații de ministru”, a declarat, vineri, la Digi24, Luca Niculescu, referindu-se la negocierile cu partidele politice.

Cele trei formule de guvern la care se gândește premierul desemnat

Niculescu a precizat că ia în calcul trei formule de guvern: politic, hibrid (politic-tehnocrat) sau exclusiv tehnocrat. Până acum, a evitat să nominalizeze persoane care ar putea fi incluse în cabinetul său, invocând tocmai faptul că încă nu este certă formula de guvern.

La insistențele presei, el l-a pomenit explicit doar pe actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare. „Este un ministru competent, a arătat-o în mai multe rânduri și în discuțiile cu agențiile de rating, unde împreună cu colegii de la Banca Națională au făcut lucruri foarte bune și în discuțiile pe care le-am avut la OCDE. Este un om respectat și pe plan internațional, este un om care își poate avea locul într-un guvern, dar încă o dată, este prea devreme”, a declarat Luca Niculescu.

După discuțiile de joi nu s-a conturat o majoritate clară care să-l susțină pe ce de-al patrulea premier propus de președintele Nicușor Dan după demiterea lui Ilie Bolojan.

„Nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că social-democrații nu susțin instalarea unui guvern tehnocrat, preferând o soluție politică la actuala criză.

„I-am spus că ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun”, a spus Grindeanu după discuțiile cu Niculescu.

Președintele PNL Ilie Bolojan a spus că partidul său este deschis să acorde votul pentru învestirea guvernului Niculescu, dar a exclus orice participare la o guvernare împreună cu PSD.

„Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție”, a precizat Bolojan.

Invitat să comenteze refuzul categoric al liberalilor de a mai fi colegi de guvern cu social-democrații, Luca Niculescu a răspuns, imediat după discuțiile cu delegația PNL: „Niciodată nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns. Nu a fost propunerea cu care să fie de acord, cel puțin azi.”

În fine, Niculescu s-a întâlnit joi cu liderii UDMR, care anunțaseră dinainte că nu-și doresc să fie reprezentați în viitorul executiv. Pe de altă parte, Uniunea s-a arătat cea mai dispusă să acorde voturile parlamentarilor săi listei de miniștri pe care urmează să o propună Niculescu.

„Noi ne dorim ca România să aibă guvern. Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu facem parte din el. Contează ce conține programul de guvernare”, a anunțat Antal Árpád, primarul din Sfântu Gheorghe.

Zilele decisive pentru guvernul Niculescu

Seria negocierilor de luni reprezintă doar partea a doua a primei runde de negocieri purtate de Luca Niculescu. El a estimat, vineri, că ziua decisivă pentru soarta guvernului său va fi ziua de miercuri, „poate începutul zilei de joi”.

El nu a exclus posibilitatea să medieze o discuție între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, pentru ca ambele lor partide să dea votul de învestire, dar a apreciat că deocamdată este prematură această variantă.

Tot ca prematură a catalogat și o posibilă mediere a președintelui Nicușor Dan, Niculescu arătând că a primit o libertate mare de negociere cu partidele din partea șefului statului.

Invitat să comenteze o eventuală depunere a mandatului, înainte de votul de învestire în Parlament, Luca Niculescu a răspuns: „Când accept o provocare, merg până la capăt. Nici nu mă gândesc la altceva.”

AUR și SOS România, partidele cu care până acum Niculescu nu intenționează să negocieze, au anunțat că nu-i vor vota cabinetul. „Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion, pe Facebook, imediat după ce Niculescu a fost desemnat drept candidat de prim-ministru.