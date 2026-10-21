Grupul PACE s-a desființat după plecarea a două senatoare. Una dintre ele și-a cerut scuze de la AUR și USR în plen

Grupul parlamentar PACE – Întâi România s-a desființat, miercuri, în prima ședință de plen a Senatului desfășurată după învestirea noului Executiv.

Totul a pornit de la demisia neașteptată a senatoarei Cosmina Cerva, care a lăsat formațiunea fără numărul minim de parlamentari.

Liderii PACE au încercat să salveze grupul prin cooptarea unui senator SOS România, însă nu au reușit după ce un al doilea membru a anunțat că părăsește grupul.

Scuze pentru USR și AUR

Cosmina Cerva a urcat la pupitrul Senatului pentru a anunța că pleacă din PACE.

Ea și-a cerut scuze partidelor din opoziție pentru discursul din ziua precedentă al colegului său, Ninel Peia, care numise AUR partid de „extremă dreaptă” și USR de „extremă stângă”.

„Vreau să îmi cer scuze colegilor de la USR și colegilor de la AUR pentru discursul colegului Ninel Peia de ieri din plenul comun. În acest Parlament nu există partide extremiste, domnule Peia. Nici de stânga, nici de dreapta”, a declarat Cosmina Cerva, potrivit Cotidianul.ro.

În replică, Ninel Peia a spus: „S-a ajuns acolo unde a dorit PNL-ul, USR-ul și AUR-ul. Și-a găsit un motiv pueril doamna Cerva, care nu știe ce înseamnă politica. Da, eu nu îmi cer scuze”, a spus Peia.

Imediat după anunțul demisiei, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a solicitat oficial să se constate desființarea grupului PACE, având în vedere că acesta mai număra doar 6 membri, sub limita legală de 7 prevăzută de regulament.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a luat act de dizolvare și a supus la vot vacantarea poziției de chestor din Biroul Permanent, ocupată de Ninel Peia din partea PACE. Decizia a trecut la vot. Ulterior, Peia a amenințat conducerea Senatului cu atacarea deciziei la CCR și plângere penală.

„Am plecat din cauza jocurilor mizerabile”

Surse din fostul grup PACE au declarat pentru HotNews că motivul pentru care Cosmina Cerva a demisionat este că parlamentarii plănuiau să o schimbe din funcția de lider cu Ninel Peia.

„Am plecat din grup din cauza jocurilor mizerabile, negocierilor ascunse și șantajelor in diferite forme. Am făcut un grup pentru a face politica nu jocuri pe sub mese. Sunt senator neafiliat”, a declarat Cerva pentru HotNews.

Salvarea refuzată de la AUR

După demisia lui Cerva, Dumitru Manea, senator neafiliat și om de încredere al Dianei Șoșoacă, a anunțat că se afiliază la PACE pentru a reface numărul minim de 7 senatori.

PACE a depus rapid o cerere de reînființare ce trebuia discutată în Biroul Permanent.

Dar lucrurile au stagnat după ce o doua senatoare din grup, Rodica Cușnir, și-a anunțat demisia.

Componența inițială a grupului PACE – Întâi România îi includea pe senatorii Cosmina Cerva, Cristian Bem, Cristian Rusu, Clement Sava, Rodica Cușnir, Ninel Peia și Ionel Carp.