„Guvern PSD”. Deputatul care spune că a înțeles următoarea mutare a președintelui: „De regulă, înțeleg bine”
Dumitru Coarnă, parlamentar neafiliat, a declarat marți, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, că propunerea pentru premierul desemnat ar urma să vină de la PSD.
Deputatul a mai precizat că în acest fel ar fi respectate prevederile articolului 103 din Constituție.
„Se pare că va fi un guvern monocolor PSD și o să vedem susținerea. (…) Așa am înțeles eu. Au fost discuții ample”, a spus Coarnă, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, la ieșirea de la consultări.
„Eu am întrebat în mod punctual – că a insistat pe un guvern minoritar – și eu am întrebat, dacă totuși e un guvern minoritar, respectăm 103, adică să merg la partidul care are cei mai mulți parlamentari. Și aici, sigur, e PSD cu 128”, a precizat el, citat de Agerpres.
- Consultările de la Palatul Cotroceni covocate de președintele Nicușor Dan au fost LIVETEXT pe HotNews.
„Am înțeles că da, desemnarea să vină din această zonă și că o să fie un guvern monocolor. Așa am înțeles eu. Sper că am înțeles bine. De regulă, înțeleg bine”, a adăugat Dumitru Coarnă.