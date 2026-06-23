„Guvern PSD”. Deputatul care spune că a înțeles următoarea mutare a președintelui: „De regulă, înțeleg bine”

Dumitru Coarnă, parlamentar neafiliat, a declarat marți, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, că propunerea pentru premierul desemnat ar urma să vină de la PSD.

Deputatul a mai precizat că în acest fel ar fi respectate prevederile articolului 103 din Constituție.

„Se pare că va fi un guvern monocolor PSD și o să vedem susținerea. (…) Așa am înțeles eu. Au fost discuții ample”, a spus Coarnă, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, la ieșirea de la consultări.

„Eu am întrebat în mod punctual – că a insistat pe un guvern minoritar – și eu am întrebat, dacă totuși e un guvern minoritar, respectăm 103, adică să merg la partidul care are cei mai mulți parlamentari. Și aici, sigur, e PSD cu 128”, a precizat el, citat de Agerpres.

Consultările de la Palatul Cotroceni covocate de președintele Nicușor Dan au fost LIVETEXT pe HotNews.

„Am înțeles că da, desemnarea să vină din această zonă și că o să fie un guvern monocolor. Așa am înțeles eu. Sper că am înțeles bine. De regulă, înțeleg bine”, a adăugat Dumitru Coarnă.