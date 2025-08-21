Guvernul a aprobat cererea lui Traian Băsescu de a primi un apartament din partea statului. Conținutul hotărârii are regim clasificat 

Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat în ședința de joi hotărârea de guvern prin care Traian Băsescu primește o locuință de la stat. Fostul președinte va avea un apartament dintr-un bloc de locuințe, nu o vilă, a precizat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, în declarațiile de presă susținute la finalul ședinței de guvern.

Traian Băsescu a fost cel care a cerut să îi fie acordat un apartament, nu o vilă, a explicat Dogioiu.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care i se atribuie o reședință președintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale nu a fost o vilă, ci un apartament într-un bloc de locuințe. Tot la solicitarea acestuia, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a declarat purtătoarea de cuvânt al guvernului.

Ioana Dogioiu a motivat decizia de ține la secret documentul prin faptul că Băsescu „nu dorește ca adresa să fie publică”.

Traian Băsescu și-a recâștigat drepturile de fost președinte în urma unei decizii a CCR

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat în 7 august atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat, după ce Curtea Constituțională a stabilit că are acest drept în pofida deciziei definitive a instanței că a colaborat cu Securitatea.

El a fost decăzut din drepturi după ce, în martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. Potrivit CNSAS, Băsescu a dat note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Marină.

Imediat după decizia instanței, fostul președinte a reacționat printr-un mesaj scurt, spunând că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

În urma deciziei definitive a instanței, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RA-APPS, indemnizaţia lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exerciţiu, dar și pază şi protecţie, precum şi folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază. Ulterior, el s-a mutat din vila de protocol din strada Gogol.

În 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii este contrară Constituției.

Astfel, în urma deciziei CCR, Traian Băsescu poate primi înapoi următoarele beneficii: