Reînceperea programului Rabla. Guvernul a aprobat bugetul / Schimbarea majoră pentru mașinile electrice

Executivul a aprobat, în ședința de Guvern de joi, reintroducerea programului Rabla, cu un buget alocat de 200 de milioane de lei. Singurele modificări ale programului, stabilite prin hotărârea de guvern, se referă la voucherele pentru mașinile electrice.

„Este un buget care a păstrat valoarea voucherelor pentru maşinile cu motor termic (n. red.: 10.000 de lei), hibrid (n.red.: 12.000 lei), plug in hybrid (n.red. 15.000 de lei). Într-adevăr, pentru maşina electrică am scăzut valoarea, era 37.000 de lei, una dintre cele mai mari, nu cred că mai există în Europa un voucher de peste 7.000 euro. Deci asta era oricum ceva care era total ieşit din comun. Dar Programul Rabla îl vom salva”, a declarat Diana Buzoianu miercuri la Antena 3 CNN, citată de News.ro.

Conform hotărârii de guvern de joi, voucherul pentru mașinile electrice s-a înjumătățit și a ajuns la 18.500 de lei.

„Vineri putem lansa ghidul”

Diana Buzoianu a explicat și că după aprobarea din Guvern proiectul privind reintroducerea programului Rabla nu trebuie să mai treacă prin Parlament, fiind direct adoptat.

„Vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare, repet, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Secretariatul General care a acceptat să facem mâine (joi – n.r.) o întâlnire pregătitoare special pentru asta. De mâine, practic, în momentul în care trece hotărârea de guvern, poate să fie publicat ghidul, care a fost deja pus în transparenţă, deci avem deja ghidul respectiv. Şi de la momentul în care este pus în transparenţă ajunge imediat în Monitorul Oficial, apoi AFM dă drumul la program”, a explicat ministra Mediului miercuri seara.