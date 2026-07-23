Guvernul a deblocat 22 de posturi de la „Marie Curie”, nevoit să suspende paturi pentru bebeluși / Ministrul Sănătății: „Nu putem abandona celelalte spitale din România”

Guvernul a aprobat în ședința de joi deblocarea a 22 de posturi vacante de la Spitalul pentru copii Marie Curie, anunță Ministerul Sănătății, adăugând că este vorba doar rezolvarea unei „situații punctuale”, nu și a „problemei majore” a situației din sistemul sanitar.

„Nu putem abandona celelalte spitale din România, care se confruntă cu aceleași dificultăți”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presă.

Anunțul a venit după ce Spitalul „Marie Curie” a anunțat că a suspendat cinci paturi în secția ATI Neonatală din cauza lipsei de personal.

Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a spus miercuri că ministerul său nu poate aviza imediat deblocarea tuturor posturilor din sistemul sanitar, în schimb a promovat soluția cu un memorandum pentru cele 22 de posturi de la „Marie Curie”, care a fost aprobat de Guvern joi.

Ministrul Sănătății: „Deficit critic de personal în spitale”

În rest, a atras atenția Cseke Attila, „spitalele din întreaga țară continuă să funcționeze cu un deficit critic de personal”.

„Aprobarea celor 22 de posturi pentru Spitalul «M.S. Curie» era absolut necesară și mă bucur că acest demers a fost aprobat. Este unul dintre cele mai importante spitale pediatrice din România. Dar nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat“, a spus ministrul.

„În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și pune o presiune uriașă asupra cadrelor medicale. Ministerul Sănătății nu renunță la demersurile pentru deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar. Pacienții din România au nevoie de personal medical suficient în toate spitalele, nu doar în câteva unități”, a adăugat el.

Potrivit ministerului Sănătății, proiectul privind deblocarea posturilor vacante la nivel național a parcurs aproape în totalitate circuitul de avizare, obținând deja 10 avize favorabile din partea instituțiilor competente.