Guvernul acuză ICCJ și Curtea de Apel București că refuză să transmită care sunt sumele datorate de stat magistraților în procesele salariale

Guvernul României acuză Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Curtea de Apel București că au refuzat să îi ofere date despre miliardele de lei datorate magistraților, date solicitate pentru apărarea României într-un dosar aflat pe rolul CEDO, se arată într-un răspuns transmis de Guvern publicației G4Media.

Potrivit sursei citate, Agentul Guvernamental pentru CEDO a solicitat mai multor instituții din sistemul judiciar date privind numărul proceselor salariale câștigate de magistrați și sumele plătite sau încă datorate de stat în urma acestor hotărâri.

Guvernul susține că lipsa acestor informații „generează un risc” ca România să piardă procesul.

„Informațiile transmise vor crea o imagine incompletă, dat fiind că Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea de Apel București nu au transmis nicio informație relevantă, deși este de așteptat ca acestea să fie titulare ale unora dintre cele mai mari sume de plată privind creanțe salariale. De asemenea, trebuie notat că informațiile transmise de către Ministerul Justiției privesc exclusiv cuantumul sumelor plătite, iar nu și cuantumul sumelor datorate”, se arată în răspunsul Executivului.

Potrivit Executivului, ÎCCJ a comunicat că nu deține informații suplimentare față de cele disponibile public, iar Curtea de Apel București a invocat lipsa unor centralizări, riscul apariției unor erori și timpul limitat pentru a justifica imposibilitatea transmiterii datelor solicitate.

Guvernul arată că, din cauza refuzului marilor instanțe de a coopera, a fost obligat să ceară o amânare a termenului de răspuns, noul termen fiind 12 iunie 2026.

În cauza Andriescu și alții vs România (cererea nr. 34779/23 și alte 5 dosare conexe), reclamanții, magistrați în funcție și pensionari, acuză statul român de încălcarea dreptului la un proces echitabil și a protecției proprietății, din cauză că Guvernul a eșalonat succesiv, prin ordonanțe de urgență, plata drepturilor salariale câștigate de aceștia în instanțe.

Miliarde de lei plătite și alte miliarde restante

Datele comunicate Guvernului indică plăți de ordinul miliardelor de lei către magistrați.

Astfel, potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în perioada 2006-2025 au fost pronunțate 3.997 de hotărâri privind drepturi salariale. Până la sfârșitul anului trecut, statul plătise aproximativ 1,7 miliarde de lei, iar alte 1,12 miliarde de lei erau încă datorate.

În cazul Consiliului Superior al Magistraturii, au fost raportate 5.626 de hotărâri judecătorești. Potrivit datelor transmise Guvernului, au fost plătite circa 118 milioane de lei, iar aproximativ 135 de milioane de lei rămâneau de achitat la finalul anului 2025.

De asemenea, curțile de apel din țară, cu excepția celor din București și Târgu Mureș, au raportat că până la finalul anului 2022 au fost plătite aproximativ 2,55 miliarde de lei în baza unor hotărâri definitive privind obligații salariale. Situația sumelor încă restante nu a fost transmisă Guvernului.

Reacția șefei Înaltei Curți

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a transmis, pentru G4Media, că „nu considerăm oportun să intrăm într-o dispută publică sau instituțională cu un Guvern aflat în regim demis.

„Considerăm că un dialog real și constructiv trebuie purtat cu viitorul Guvern, după instalarea acestuia, legitim și cu puteri depline constituționale, într-un cadru bazat pe respect reciproc, loialitate instituțională și responsabilitate față de funcționarea statului de drept”, a declarat Savonea.

Ea a adăugat că Înalta Curte rămâne „deschisă unui dialog echilibrat și profesionist, întemeiat pe comportament instituțional și cooperare loială între autorități”.