Guvernul anunță ce măsuri de sprijin a luat pentru românii din Prahova și Dâmbovița afectați de criza apei / Peste 540.000 de litri de apă distribuiți în regim de urgență

Mai multe persoane așteaptă la rând pentru a umple sticle cu apă potabilă, în orașul Câmpina, luni, 1 decembrie 2025 | Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Guvernul a prezentat miercuri seară un set de măsuri adoptate de instituțiile centrale și locale în contextul întreruperii alimentării cu apă pentru peste 100.000 de persoane din Prahova și Dâmbovița, aflate fără apă potabilă de vineri. Autoritățile au raportat distribuirea a peste 540.000 de litri de apă.

Potrivit Guvernului, în urma deciziilor luate în Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de premierul Ilie Bolojan, în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie au fost distribuiți 541.954 litri de apă potabilă, îmbuteliată și menajeră.

În paralel, Ministerul Mediului a activat o celulă operativă cu reprezentanți MMAP, ANAR, Hidroelectrica și specialiști hidrotehnici, care monitorizează în timp real nivelurile și turbiditatea.

„Ministra Diana Buzoianu s-a deplasat în teren la Paltinu pentru verificarea directă a măsurilor operative. Secretarul de stat pentru ape, Elena Tudose, a fost pe teren, la Paltinu și la Stația Voila, alături de echipele tehnice de la ANAR și SGA. Echipele ANAR și ABA au rămas în teren 24/24 pentru măsurători, monitorizarea turbidității, verificarea debitelor și evaluarea stării instalațiilor”, se mai arată în comunicatul de presă al Executivului.

Măsuri imediate stabilite de echipele tehnice

Potrivit Guvernului, în urma evaluărilor tehnice, au fost dispuse:

deschiderea golirii de semiadâncime pentru asigurarea unui debit constant către priza ELSID;

stabilirea debitului optim de 3 m³/s pentru alimentarea lacului de priză al Stației Voila;

reconfigurarea traseului de tranzitare a apei prin instalațiile Hidroelectrica pentru ca apa să ajungă mai rapid în lacul de priză;

instruirea operatorului ESZ Prahova să pregătească reluarea tratării apei imediat ce turbiditatea scade sub limitele legale.

„ANAR a efectuat manevra de deschidere controlată a golirii de semiadâncime la 1 decembrie, ora 12:00. Debitul de 3 m³/s spre Stația Voila a fost stabilizat. ABA a monitorizat permanent evoluția turbidității. Specialiștii SGA au prelevat probe succesive pentru a determina momentul în care apa poate fi introdusă în stația de tratare. Hidroelectrica a pus la dispoziție personal tehnic pentru operarea instalațiilor energetice necesare tranzitării debitelor”, explică Guvernul

Corpul de Control al MMAP verifică modul în care operatorul ESZ Prahova și-a îndeplinit obligațiile privind rezervele tehnice și informarea autorităților.

Când ar putea fi reluată furnizarea apei potabile

Potrivit estimărilor tehnice, furnizarea apei potabile ar putea fi reluată în maximum șase zile, în funcție de evoluția turbidității.

„Lacul de priză Voila este în curs de alimentare, cu un debit stabil de 3 m³/s. Turbiditatea este monitorizată continuu; nivelul trebuie să scadă sub limita sanitară pentru reluarea tratării apei. Specialiști ANAR sunt în teren permanent la barajul Paltinu, priza ELSID, lacul de priză Voila și Stația de Tratare Voila. Estimarea tehnică pentru reluarea furnizării apei potabile către populație este de maximum șase zile, în funcție de turbiditate și de capacitatea operatorului ESZ Prahova de a restabili procesul de tratare”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Nu sunt probleme cu energia electrică

La solicitarea ministrului Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-a reunit marți seară pentru evaluarea impactului asupra consumatorilor industriali și infrastructurii critice.

Secretarul de stat Casian Nițulescu și directorul DEN – Transelectrica Virgiliu Ivan au dat asigurări că nu sunt probleme în alimentarea cu energie electrică la nivelul județului Prahova și la nivel național, chiar și în condițiile în care centrala CECC Brazi aparținând OMV Petrom a fost oprită.

Măsuri și în spitale

Ministerul Sănătății a activat o celulă de criză și monitorizează cinci spitale afectate din Prahova, unde se află 378 de pacienți, anume Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumofiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi, Spitalul de Pneumologie Breaza.

Pentru eventuale transferuri, spitalele de urgență din București – Universitar, Elias, Bagdasar-Arseni și Grigore Alexandrescu – au pregătit paturi și sunt în alertă.

Peste 100.000 de oameni, fără apă de aproape o săptămână

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Este vorba despre localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial comuna Floreşti din judeţul Prahova, precum și de localitatea Moreni din Dâmbovița.

Oamenii primesc apă potabilă și menajeră de la cisternele aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost luată decizia ca aceștia să primească 200.000 de litri de apă din rezerva statului.

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema este la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.