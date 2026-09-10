Guvernul britanic acordă primarilor puterea de a impune o taxă pentru turiști

Primarilor regionali din Anglia li se va acorda autoritatea de a percepe o taxă pentru cazările peste noapte. Anunțul făcut joi de guvernul britanic vine în contextul în care acesta își continuă demersurile pentru introducerea unei taxe turistice, relatează Reuters și BBC.

Andy Burnham, care a devenit premier al Marii Britanii după demisia colegului său laburist Sir Keir Starmer în luna iunie, afirmă că o astfel de taxă turistică va contribui la transferarea puterii și a banilor dinspre Londra către regiuni.

Taxa pentru vizitatorii care înnoptează, care a stârnit imediat critici din partea industriei ospitalității, le oferă primarilor posibilitatea de a aplica o taxă calculată ca procent din costul cazării.

Burnham promovează insistent această taxă ca o modalitate de a le oferi liderilor locali mai multă putere financiară. El a declarat săptămâna trecută că taxa va intra în vigoare spre sfârșitul următorului an financiar, iar primarii ar urma să își prezinte planurile privind modul de cheltuire a fondurilor până la începutul anului 2028.

„Această măsură le va oferi primarilor posibilitatea de a alege să colecteze și să reinvestească fonduri acolo unde este cea mai mare nevoie de ele”, a declarat și Angela Rayner, ministrul pentru Locuințe, Comunități și Administrație Locală.

Taxa „va contribui la susținerea serviciilor locale, a spațiilor publice și a atracțiilor de care depind atât locuitorii, cât și vizitatorii, deciziile fiind luate de oameni care își cunosc cel mai bine zona”, a insistat ea.

Taxa turistică e criticată de sectorul ospitalității

UKHospitality, organizația care reprezintă sectorul, a declarat că această măsură va afecta familiile britanice și va adăuga noi obligații birocratice.

„Dacă le oferiți primarilor o singură modalitate de a crește taxele într-un singur sector, vor folosi acel instrument până când îl vor forța la maximum”, a declarat Allen Simpson, directorul executiv al UKHospitality.

Simpson a citat un studiu realizat de compania de consultanță Oxford Economics, potrivit căruia introducerea integrală a unei taxe de 5% până în 2030 ar duce la pierderea a aproximativ 33.000 de locuri de muncă și ar reduce producția economică cu 2,2 miliarde de lire sterline (2,98 miliarde de dolari).

Industria susține de asemenea că sectorul ospitalității din Marea Britanie plătește deja o taxă pe vânzări de 20%, de două ori mai mare decât nivelul obișnuit în mare parte din Europa.

Scoția a făcut deja pași înainte în această privință. Edinburgh a introdus în luna iulie o taxă de 5%, plafonată la maximum cinci nopți.