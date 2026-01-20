Guvernul britanic ia în calcul să restricționeze accesul copiilor la rețelele sociale. Demersul anunțat de ministrul pentru tehnologie

Ministrul britanic pentru tehnologie, Liz Kendall, a anunțat marți că guvernul va lansa o consultare privind accesul minorilor la social media, fiind avute în vedere măsuri care se referă inclusiv la creșterea pragului de vârstă și la restricționarea caracteristicilor de design care pot crea adicție, potrivit dpa, transmite Agerpres.

Kendall a spus că inspectoratul școlar va examina politicile școlilor privind telefoanele mobile și cât de eficient sunt acestea implementate.

Potrivit ministrului, pentru părinți vor fi elaborate îndrumări „bazate pe dovezi” cu privire la timpul adecvat de stat în fața ecranelor de către copii cu vârste de 5-16 ani. Ea a estimat că aceste îndrumări vor fi publicate în aprilie.

„Suntem hotărâți să-i ajutăm pe părinți, copii și tineri să se ocupe de aceste probleme, printr-o soluție durabilă care să le ofere copiilor copilăria pe care o merită, să le îmbunătățească bunăstarea și să îi pregătească pentru viitor”, a afirmat ministrul într-o declarație adresată parlamentului.

Guvernul britanic va iniția „consultare rapidă de trei luni privind măsuri suplimentare pentru a menține siguranța copiilor online”, ce va include opțiunea de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani și creșterea vârstei de „majorat digital” pentru a nu permite companiilor să folosească datele copiilor fără consimțământul acestora sau al părinților lor, a mai spus Liz Kendall.



„Consultarea va include și o serie de alte opțiuni, cum ar fi dacă ar trebui să existe restricții nocturne, pauze pentru a opri utilizarea excesivă sau doomscrolling-ul, cum putem asigura o aplicare mai riguroasă a legilor existente privind verificarea vârstei și măsuri pentru a răspunde preocupărilor privind utilizarea VPN-urilor pentru a eluda mijloace de protecție”, a precizat ministrul.

Miniștrii britanici vor merge într-o vizită în Australia, care în decembrie a devenit prima țară din lume care interzice accesul minorilor cu vârste sub 16 ani la rețelele sociale.

