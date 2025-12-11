ULTIMA ORĂ Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice

Anunțul premierului Rosen Jeliazkov a venit joi, după un protest antiguvernamental care a strâns zeci de mii de bulgari în Sofia și în alte orașe ale țării, scrie Reuters.

Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului, după săptămâni de manifestații împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției.

Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură.

Premierul bulgar, Rosen Jeliazkov. FOTO: Borislav Troshev / AFP / Profimedia

„Coaliția noastră s-a reunit, am discutat situația actuală, provocările cu care ne confruntăm și deciziile pe care trebuie să le luăm în mod responsabil”, a declarat Jeliazkov, anunțând decizia guvernului de a demisiona.

„Dorința noastră este să fim la nivelul la care se așteaptă societatea”, a spus el, adăugând: „puterea provine din vocea poporului.”

Demisia survine cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.

Fragilul guvern al lui Jeliazkov a fost format în ianuarie, după șapte runde de alegeri în mai puțin de patru ani, reunind o coaliție de circumstanță între conservatorii GERB ai fostului prim-ministru Boïko Borisov și alte două formațiuni, susținute în Parlament de minoritatea turcă.

Un val de proteste

Zeci de mii de persoane au manifestat miercuri seară la Sofia și în alte orașe bulgare pentru a cere demisia guvernului, pe fondul furiei care s-a cristalizat în jurul bugetului pentru anul 2026, potrivit AFP, Reuters și Agerpres.

Pentru a treia oară în trei săptămâni, manifestanții s-au reunit în Piața Independenței, în fața parlamentului de la Sofia, scandând „Demisia!” și purtând pancarte pe care scria „M-am săturat!” și „Plecați!”.

Valul de nemulțumire, fără precedent în ultimii ani și cu o prezență importantă a tinerilor, a început la sfârșitul lunii noiembrie, când guvernul a încercat să adopte în procedură accelerată bugetul pentru 2026, primul exprimat în euro.

Sub presiunea străzii, guvernul a retras pe 3 decembrie proiectul de buget, ce prevedea majorări de impozite și cotizații sociale, creșteri despre care manifestanții și opoziția spun că sunt menite să ascundă deturnări de fonduri.

Un nou proiect de buget a fost prezentat în parlament la începutul săptămânii, fără să potolească furia.

Potrivit directorului agenției de sociologie MarketLinks, Dobromir Zhivkov, citat de AFP, „societatea bulgară este în mare măsură unită împotriva modelului de guvernare al țării”.

„Peste 70% susțin valul de proteste din țară”, a adăugat el, citând un studiu publicat joi.

„Vom intra în zona euro și fără guvern”

Pe lângă guvern, o țintă a protestatarilor a fost fostul magnat media Delian Peevski, acuzat de opoziție de exercitarea unei influențe oculte asupra media, justiției și serviciilor de securitate.

Peevski, sancționat de SUA și Marea Britanie pentru corupție, conduce partidul ce reprezintă minoritatea turcă și o parte a celei rome, și care îi garantează guvernului majoritatea parlamentară.

Parlamentul urma să voteze joi asupra unei moțiuni de cenzură în guvernul minoritar al premierului Rosen Jeleznikov, a șasea de la instalarea executivului la 15 ianuarie.

Potrivit agenției bulgare BTA, Boiko Borisov, fost prim-ministru și liderul partidului GERB, afirmase că partenerii din coaliția de guvernare au convent să nu demisioneze înainte de intrarea Bulgariei în zona euro la 1 ianuarie.

Cu toate acestea, Asen Vasiliev, din partidul de opoziție reformist pro-UE „Continuăm schimbarea”, aflat printre organizatorii protestului de miercuri, a declarat, citat de Reuters, că „vom intra în zona euro și dacă guvernul a demisionat”.

Președintele Rumen Radev a cerut, de asemenea, guvernului să demisioneze la începutul acestei săptămâni. Într-un mesaj adresat joi parlamentarilor pe pagina sa de Facebook, Radev a spus: „Între vocea poporului și teama de mafie. Ascultați piețele publice!”.

Radev, care are puteri limitate în conformitate cu Constituția bulgară, va cere acum partidelor din parlament să încerce să formeze un nou guvern și, dacă – așa cum pare probabil – acestea nu vor reuși să facă acest lucru, va forma o administrație interimară care să conducă țara până la organizarea de noi alegeri.