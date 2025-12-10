VIDEO Zeci de mii de bulgari au cerut în stradă demisia guvernului: „Plecați! Ne-am săturat”

Zeci de mii de persoane manifestau miercuri seară din nou la Sofia și în alte orașe bulgare pentru a cere demisia guvernului, pe fondul furiei care se cristalizează în jurul bugetului pentru anul 2026, relatează agențiile AFP, Reuters și Agerpres.

Pentru a treia oară în trei săptămâni, manifestanții s-au reunit în Piața Independenței, în fața parlamentului de la Sofia, scandând „Demisia!” și purtând pancarte pe care scria „M-am săturat!” și „Plecați!”.

„Mă aflu aici deoarece corupția este peste tot. Situația este intolerabilă. O mare parte dintre prietenii mei nu mai trăiesc în Bulgaria și nu se vor mai întoarce”, a spus Ghergana Ghelkova, 24 de ani, angajată în comerț, citată de AFP. „Trebuie ca paraziții să plece de la putere”, a cerut ea.

Valul de nemulțumire, cu o prezență importantă a tinerilor, a început la sfârșitul lunii noiembrie, când guvernul a încercat să treacă în procedură accelerată bugetul pe 2026, primul elaborat în moneda euro, pe care Bulgaria o va introduce la 1 ianuarie în locul levei naționale.

Sub presiunea străzii, guvernul a retras pe 3 decembrie proiectul de buget, ce prevedea majorări de impozite și cotizații sociale, creșteri despre care manifestanții și opoziția spun că sunt menite să ascundă deturnări de fonduri.

Un nou proiect de buget a fost prezentat în parlament la începutul săptămânii.

„Vom intra în zona euro și fără guvern”

Pe lângă guvern, o țintă a protestatarilor a fost fostul magnat media Delian Peevski, acuzat de opoziție de exercitarea unei influențe oculte asupra media, justiției și serviciilor de securitate.

Peevski, sancționat de SUA și Marea Britanie pentru corupție, conduce partidul ce reprezintă minoritatea turcă și o parte a celei rome, și care îi garantează guvernului majoritatea parlamentară.

Parlamentul va vota joi asupra unei moțiuni de neîncredere în guvernul minoritar al premierului Rosen Jeleznikov, a șasea de la instalarea executivului la 15 ianuarie.

Potrivit agenției bulgare BTA, Boiko Borisov, fost prim-ministru și liderul partidului GERB, a afirmat că partenerii din coaliția de guvernare au convent să nu demisioneze înainte de intrarea Bulgariei în zona euro la 1 ianuarie.

Cu toate acestea, Asen Vasiliev, din partidul de opoziție reformist pro-UE „Continuăm schimbarea”, aflat printre organizatorii protestului de miercuri, a declarat, citat de Reuters, că „vom intra în zona euro și dacă guvernul a demisionat”.