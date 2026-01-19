Guvernul Cehiei îl critică pe președinte și spune nu Ucrainei în cazul avioanelor dorite de Kiev de cel puțin un an și jumătate

Andrej Babiš ține o conferință de presă la sediul ANO după închiderea secțiilor de votare din Praga, Republica Cehă, la 4 octombrie 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Premierul ceh Andrej Babis a anunțat luni că guvernul de la Praga nu îi va vinde Ucrainei avioanele de luptă L-159, deși președintele Petr Pavel pleda pentru o astfel de mișcare, transmite The Kyiv Independent.

Ministrul apărării „a spus clar că aeronava încă are un serviciu de viață de aproximativ 15 ani și că armata are nevoie de ele”, a declarat Babis după o ședință de guvern, potrivit televiziunii cehe.

Președintele Cehiei, care a fost într-o vizită în Ucraina săptămâna trecută, a declarat, duminică, că propunerea Kievului de a cumpăra avioane reprezintă o ocazie pentru industria de apărare cehă și a spus că vânzarea a patru dintre cele 24 de avioane L-159 ale armatei nu ar pune în pericol capacitățile naționale de apărare.

Situația reliefează divergența care există în materie de politică externă între președintele Petr Pavel și noua coaliție de la guvernare.

„Mă tem că, prin această decizie, ne apropiem mai mult de egoism decât de solidaritate”, a comentat Pavel, general NATO în retragere.

Președintele a fost criticat de guvern

Înalți oficiali ai guvernului ceh, inclusiv ministrul de externe, Petr Macinka, l-au criticat pe președinte pentru că a vehiculat posibilitatea unei vânzări, argumentând că o astfel de decizie nu intră în atribuțiile sale.

De partea cealaltă, președintele Pavel a spus că Ucraina încearcă să cumpere avioanele de cel puțin un an și jumătate și că el nu face decât să continue negocieri anterioare.

Tomio Okamura, liderul partidului de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD) și totodată cel mai vocal adversar din coaliție față de ajutorul acordat Ucrainei, a spus că avioanele sunt în continuare foarte valoroase pentru armata Cehiei.

Coaliția de guvernare din Cehia, care a înlăturat de la putere guvernul pro-ucrainean al fostului premier Petr Fiala ca urmare a victoriei obținute la alegerile din octombrie, a promis că va opri ajutoarele pentru Ucraina de la bugetul de stat și va susține, în schimb, eforturile de pace ale președintelui american Donald Trump.

Chiar și așa, Macinka, care a fost la Kiev în ianuarie, a spus că Ucraina și Cehia vor rămâne partenere.