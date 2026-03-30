Guvernul de la Madrid, poziție radicală față de SUA. Spațiul aerian spaniol, închis pentru avioanele militare americane

Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacurile asupra Iranului, o măsură care merge mai departe de refuzul exprimat anterior de a permite utilizarea bazelor militare comune, potrivit unor surse militare citate luni de ziarul spaniol El País, scrie Reuters.

Închiderea spațiului aerian, care obligă avioanele militare să ocolească Spania, stat membru al NATO, în drumul lor către țintele din Orientul Mijlociu, nu se aplică în situații de urgență, a mai relatat El País.

Ministerul Apărării din Spania nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta informațiile din presa locală.

„Această decizie face parte din hotărârea deja luată de guvernul spaniol de a nu participa și de a nu contribui la un război care a fost inițiat unilateral și împotriva dreptului internațional”, a declarat ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, în timpul unui interviu acordat postului de radio Cadena Ser, când a fost întrebat dacă decizia de a închide spațiul aerian al Spaniei ar putea agrava relațiile cu Statele Unite.

Premierul spaniol, cel mai vocal oponent al atacurilor SUA în Iran

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a fost unul dintre cei mai vocali oponenți ai atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, descriindu-le ca fiind imprudente și ilegale.

De la începutul războiului, Spania nu a permis avioanelor de vânătoare sau altor aeronave militare americane să utilizeze bazele aeriene de la Rota (Cádiz) și Morón de la Frontera (Sevilla).

Președintele american Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Madridul pentru că a refuzat Statelor Unite utilizarea bazelor spaniole în război.

Madridul și Washingtonul au avut relații stabile, prietenoase și, în mare parte, discrete timp de decenii, începând din secolul al XX-lea, când SUA au început să împartă baze militare cu Spania, pe vremea când țara din Peninsula Iberică afla încă sub dictatura lui Francisco Franco, notează The Mirror.

Sanchez, în vârstă de 54 de ani, a preluat puterea pentru prima dată în 2018 și este unul dintre cei mai proeminenți lideri de stânga din Europa.

Trump a sugerat anterior excluderea Spaniei din NATO

El a rămas fidel pilonilor politicii progresiste, apărând feminismul, imigrația autorizată, drepturile omului, ordinea internațională bazată pe norme și importanța schimbărilor climatice.

Opiniile sale au fost adesea în contradicție cu cele ale mișcării MAGA a lui Trump și ale politicienilor de extremă dreapta din multe țări europene vecine cu Spania.

Dintre membrii NATO, Spania a fost singura țară care a refuzat să se angajeze să crească cheltuielile militare la 5% din produsul intern brut.

Sánchez a obținut o derogare de ultim moment în cadrul unei reuniuni NATO de anul trecut, afirmând că Spania va cheltui doar până la 2,1%, procent pe care l-a numit „suficient și realist”. Trump a răspuns lansând ideea că Spania ar trebui exclusă din blocul militar. Aceasta a rămas până acum o amenințare voalată.