Guvernul de la Paris, vizat de o nouă moțiune de cenzură. Extrema dreaptă denunță „trădarea fermierilor francezi”

Şeful partidului francez de extremă-dreapta Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a anunţat joi că mişcarea sa va depune o moţiune de cenzură împotriva guvernului francez şi a Comisiei Europene, condusă de Ursula von der Leyen, cu privire la acordul comercial UE-Mercosur, notează AFP, preluată de Agerpres.

Jordan Bardella a scris pe X că preşedintele francez Emmanuel Macron încearcă „o acţiune de PR tardivă şi ipocrită” „pretinzând acum că se opune acordului, după ani de negocieri fără a apăra vreodată interesele franceze”.

Denunţând „o trădare a fermierilor francezi”, Jordan Bardella a afirmat că RN va lansa „două moţiuni de cenzură: una în Adunarea Naţională (franceză) împotriva guvernului şi una în Parlamentul European împotriva Comisiei von der Leyen”.

Executivul UE, sprijinit de susţinătorii acordului UE-Mercosur, precum Germania şi Spania, încearcă să obţină o majoritate calificată a 15 state membre UE, reprezentând 65% din populaţia UE, necesară pentru ca Bruxellesul să semneze acordul cu blocul Mercosur, posibil chiar în data de 12 ianuarie.

Susţinătorii spun că acordul cu blocul Mercosur, care a fost elaborat timp de 25 de ani şi ar fi cel mai mare din UE în ceea ce priveşte reducerile tarifare, este vital pentru stimularea exporturilor afectate de taxele de import din SUA şi pentru reducerea dependenţei de China prin asigurarea accesului la minerale critice.

În condiţiile în care Polonia şi Ungaria se opun acordului, iar Franţa îl critică, poziţia Italiei va fi un hotărâtoare în ceea ce priveşte semnarea acordului. Un vot este aşteptat vineri.