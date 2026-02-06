Guvernul de la Varșovia îl acuză pe ambasadorul SUA de „șantaj”, după ce diplomatul pro-Trump a amenințat cu retragerea trupelor americane din Polonia

Disputa dintre guvernul polonez și ambasadorul SUA Tom Rose a continuat vineri, cu un membru important al guvernului denunțând aparentele amenințări formulate de diplomatul american, scriu EFE și site-ul Polskie Radio.

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek, a catalogat vineri drept „șantaj” declarațiile ambasadorului SUA în Polonia, Tom Rose, care a amenințat cu retragerea trupelor americane staționate în Polonia, scrie agenția EFE, citată de Agerpres.

În declarații acordate televiziunii de stat poloneze, Zurek a numit atitudinea diplomatului american „complet frivolă” și a afirmat că Polonia „nu va ceda niciunui șantaj”.

Ministrul Zurek a îndemnat totodată cetățenii și opoziția să „fie uniți ca un zid” în sprijinul președintelui Parlamentului polonez, de la declarațiile căruia a pornit un întreg război al vorbelor între ambasador și guvernanții de la Varșovia.

De la Nobel la retragerea trupelor

Disputa a pornit de la decizia președintelui parlamentului polonez Włodzimierz Czarzasty, care a declarat că Trump „nu merită” premiul Nobel pentru Pace.

Czarzasty, un politician de stânga din coaliția de guvernare, a mai spus că Trump a jignit Polonia, afirmând în decembrie că aliații americani din NATO nu au oferit prea mult sprijin războiului condus de SUA în Afganistan.

Trump a „destabilizat” și organizații internaționale precum ONU și Organizația Mondială a Sănătății, a adăugat Czarzasty.

Acest lucru a stârnit o reacție furioasă din partea lui Rose, un aliat al lui Trump. Ambasadorul a anunțat imediat că va rupe relațiile cu președintele parlamentului polonez, pentru „insulte scandaloase și neprovocate” la adresa lui Trump.

POstarea lui Rose a stârnit o reacție din partea prim-ministrului Donald Tusk, un politician în general pro-american, care nu are însă o relație puternică cu Donald Trump.

„Domnule ambasador Rose, aliații ar trebui să se respecte reciproc, nu să-și dea lecții. Cel puțin așa înțelegem noi, aici în Polonia, parteneriatul”, a scris liderul polonez pe X.

Rose a răspuns și la criticile lui Tusk, spunând că premierul ar fi trebuit să trimită mesajul lui Czarzasty.

Dar el a mers mai departe. Răspunzând de pe contul său privat unui student polonez care îl îndemna să plece acasă, ambasadorul Tom Rose a întrebat: „Ar trebui să ne luăm toți soldații și echipamentul cu noi?” – o referire la trupele americane aflate în Polonia, scrie Politico.

Vineri dimineață, această replică a dispărut de pe contul privat al lui Tom Rose.

Politicieni americani și foști diplomați îl critică pe Rose

Între timp, ambasadorul a devenit ținta criticilor formulate de mai mulți politicieni și diplomați americani, scrie Polskie Radio.

Republicanul Don Bacon a fost unul dintre cei mai vehemenți critici, scriind pe X că „este timpul pentru un nou ambasador”.

Bacon, general în rezervă și veteran al războiului din Afganistan, care aparține aripii moderate a partidului său, a criticat anterior politica externă a președintelui Donald Trump.

Phil Gordon, fost consilier al vicepreședintei americane Kamala Harris, a sugerat că puternica alianță dintre SUA și Polonia este dificil de subminat, „dar acest ambasador pare hotărât să încerce”.

El a remarcat că incidentul a avut loc la scurt timp după ce Trump a „denigrat” serviciul soldaților polonezi în Afganistan.

Luis Moreno, fost ambasador al SUA în Jamaica, a declarat că Polonia ar trebui să-l declare pe Rose „persona non grata”.

Steven Pifer, fost ambasador în Ucraina, a remarcat ironic că, dacă diplomații americani ar înceta să se întâlnească cu persoanele care nu l-ar nominaliza pe Trump pentru Premiul Nobel, atunci „ar avea mult timp liber”.