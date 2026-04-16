Guvernul Franței intervine în cazul femeii de 86 de ani reținută de ICE. Se afla în SUA pentru a se reuni cu iubitul din tinerețe

Agenții ICE au reținut-o pe Marie-Therese Ross pe 1 aprilie, după ce femeia de 86 de ani a depășit termenul legal de ședere în SUA. Presa internațională a relatat că femeia s-a mutat în SUA pentru a se reuni cu iubitul din anii ’60, transmite The Guardian.

Guvernul francez face presiuni asupra Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS) pentru a o elibera pe franțuzoaica de 86 de ani din centrul de detenție pentru imigranți.

Marie-Therese Ross a fost reținută de Agenții Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) în statul Alabama pe 1 aprilie. Femeia depășise perioada de valabilitate a vizei sale de 90 de zile, potrivit DHS.

Ross se află în prezent într-un centru federal de detenție pentru imigranți din Louisiana. Ea se numără printre miile de persoane vizate de programul de deportare în masă al administrației Trump, care a dus la reținerea soțiilor soldaților americani și a veteranilor militari, care beneficiau anterior de o mai mare indulgență în cadrul politicilor abandonate de Donald Trump în al doilea mandat al său.

„Vrem să o scoatem din închisoare”

Rodolphe Sambou, consulul general al Franței la New Orleans, a declarat pentru Associated Press că guvernul francez s-a „mobilizat complet” pentru a insista asupra eliberării ei. El a spus că a vizitat-o ​​de două ori până acum în detenție.

„Având în vedere vârsta ei, chiar ne dorim ca ea să iasă din această situație cât mai curând posibil”, a spus Sambou. „Vrem să o scoatem din închisoare”, a adăugat el.

Sambou a spus că a comunicat frecvent cu familia lui Ross și cu oficialii francezi din Washington DC, Atlanta și Paris pentru a încerca să coordoneze eliberarea lui Ross și să se asigure că are acces la hrană și asistență medicală suficiente. El a spus că guvernul francez a contactat și DHS.

Povestea femeii

Marie-Therese se mutase în SUA după ce s-a căsătorit cu iubirea pierdută din tinerețe – un american pe nume Billy, pe care îl cunoscuse în anii 1960, când el era soldat staționat la baza NATO din Saint-Nazaire, iar ea lucra ca secretară, potrivit BBC.

Billy s-a întors în SUA în 1966. El și Marie-Therese au pierdut legătura, s-au căsătorit fiecare în propria țară și au avut copii.

Cei doi s-au regăsit în 2010 și au început să se viziteze.

Până în 2022, amândoi rămăseseră văduvi și au început o relație. Billy era un „bărbat fermecător și adorabil”, a spus fiul lui Marie-Thérèse, iar cei doi erau îndrăgostiți „ca niște adolescenți”.

S-au căsătorit anul trecut, iar Marie-Therese s-a mutat în Alabama, solicitând un „green card” care să-i permită să rămână legal în SUA.

Însă Billy a murit în ianuarie, iar între fiul acestuia și Marie-Therese ar fi izbucnit un conflict legat de moștenire.

Potrivit relatărilor presei, fiul lui Billy „a amenințat-o, a intimidat-o și chiar i-a tăiat apa, internetul și curentul”, a spus fiul femeii.

Marie-Therese și-a angajat un avocat, însă a fost arestată de ICE cu o zi înainte de o audiere programată. Vecinii au fost cei care i-au anunțat copiii ei. Nu e clar dacă o eventuală plângere a fiului lui Billy a dus la reținerea femeii.