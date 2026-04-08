Guvernul Germaniei îl critică pe vicepreședintele SUA JD Vance și îl acuză de amestec în alegerile din Ungaria

Guvernul de la Berlin l-a acuzat miercuri pe vicepreședintele SUA, JD Vance, de ipocrizie respingând acuzația vicepreședintelui american potrivit căreia Bruxelles-ul s-ar amesteca în alegerile din Ungaria, scrie Politico.

„Respingem acuzația adusă de vicepreședintele SUA, JD Vance, la un eveniment din Ungaria” cu privire la amestecul UE, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Sebastian Hille, în cadrul unei conferințe de presă.

Berlinul a afirmat că, dimpotrivă, vizita lui Vance la Budapesta cu puțin timp înainte de scrutinul de duminică din Ungaria, sugerează că el însuși s-ar putea face vinovat de amestec în alegeri, întrucât a susținut guvernul lui Viktor Orbán.

„Aș dori să subliniez, deoarece Vance se plânge de presupusa interferență a UE în alegeri, că vicepreședintele SUA s-a aflat în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbește de la sine despre cine se amestecă”, a adăugat Sebastian Hille.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a declarat, de asemenea, că cancelarul Friedrich Merz „nu are nicio preferință” în ceea ce privește rezultatul votului de duminică și va accepta decizia poporului maghiar.

Atacul lui Vance la adresa UE

Aflat marți alături de premierul maghiar Viktor Orbán la Budapesta, Vance a susținut că „ceea ce s-a întâmplat în această țară, ceea ce s-a întâmplat în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin în alegeri pe care le-am văzut vreodată sau despre care am citit vreodată”.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat marți că „birocrații de la Bruxelles” au încercat să submineze economia și independența energetică a Ungariei, în vreme ce l-a apărat pe premierul maghiar Viktor Orbán, care se confruntă cu o rundă crucială de alegeri duminică.

Vicepreședintele SUA a mai spus că vrea să-l ajute pe Orbán „cât de mult poate”.

„Acum, nu mă aștept, desigur, ca poporul ungar să asculte de vicepreședintele Statelor Unite – nu acesta este motivul principal pentru care mă aflu aici. Dar am vrut să transmit un mesaj tuturor, în special birocraților de la Bruxelles, care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i ține în frâu pe cetățenii Ungariei, pentru că nu le place liderul care a luat apărarea poporului ungar”, a spus el.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a susținut pe Orbán de mai multe ori în timpul campaniei, o manifestare neobișnuită de sprijin din partea SUA pentru un lider european care luptă pentru realegere, scrie Politico.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a criticat vizita lui Vance pe X. „Nicio țară străină nu are dreptul să se amestece în alegerile din Ungaria”, a scris el. „Aceasta este țara noastră. Istoria Ungariei nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles — se scrie pe străzile și în piețele Ungariei.”