Guvernul Giorgiei Meloni, contestat în stradă în mai multe orașe din Italia. Măsuri extraordinare de securitate

Mii de persoane, majoritatea tineri, au participat sâmbătă la manifestaţii organizate în mai multe oraşe din Italia împotriva creşterii costului vieţii, a chiriilor ridicate şi a cheltuielilor militare, într-o zi marcată de măsuri sporite de securitate după violenţele şi jafurile produse în urmă cu o săptămână la Milano, relatează EFE, citată de Agerpres.

Protestele au avut loc la Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna şi Florenţa, sub supravegherea forţelor de ordine, care au intensificat controalele în gări şi au luat măsuri preventive pentru protejarea zonelor comerciale, de teama unor noi jafuri.

Participanţii au denunţat în special costurile ridicate ale locuinţelor şi lipsa sprijinului pentru educaţie şi cartierele periferice. „Protestăm împotriva scumpirii vieţii şi a unui guvern care alocă bani pentru armament, dar nu pentru educaţie, pentru cartierele periferice sau pentru oamenii care au cu adevărat nevoie de ajutor”, a declarat pentru EFE Davide, un student în vârstă de 23 de ani.

Violențe la Bologna

Cele mai tensionate momente s-au înregistrat la Bologna, în nordul ţării, unde o manifestaţie iniţial paşnică a degenerat, cu puţin înainte de ora locală 18:00, în confruntări între protestatari şi poliţie. Grupuri de manifestanţi au aruncat cu pietre şi sticle în agenţi, care au intervenit cu tunuri cu apă pentru a dispersa mulţimea.

Scontri tra manifestanti e polizia a Bologna. Un gruppo di incappucciati ha costruito una barricata con cassonetti e altri oggetti in Via Marconi. Gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni. Azionato anche l’idrante. https://t.co/Ohkers5m1t — Local Team (@localteamit) October 24, 2026

La Torino, mii de persoane au pornit în marş din Piazza Castello, scandând lozinci împotriva executivului condus de Giorgia Meloni. În timpul manifestaţiei au avut loc îmbrânceli şi momente de tensiune cu forţele antirevoltă. Pe pancartele participanţilor au apărut mesaje precum „Aţi redus poporul la foame”, iar un grup de manifestanţi a incendiat o fotografie de mari dimensiuni a prim-ministrului italian.

Armata, scoasă pe străzile din Milano

La Milano, oraşul în care s-au produs violenţele de săptămâna trecută, sute de studenţi au participat la un marş, fiind însoţiţi permanent de poliţişti antirevoltă. Centrul oraşului a rămas sub supravegherea unui dispozitiv amplu de securitate, cu aproximativ 1.400 de membri ai forţelor de ordine şi 500 de militari suplimentari din brigada de paraşutişti Folgore, trimişi de guvern.

La Roma, o manifestaţie împotriva războiului s-a desfăşurat paşnic, pornind din Piazza della Repubblica spre Forurile Imperiale. Ulterior, sute de tineri şi studenţi s-au adunat spontan în apropierea Colosseumului, sub supravegherea unui dispozitiv de securitate consolidat.

Înaintea manifestaţiilor, poliţia italiană a identificat în capitală peste 200 de tineri şi a dus 63 dintre ei la secţii de poliţie, după ce a confiscat cagule, măşti, spray-uri şi materiale de camuflaj.

Protestele au fost organizate pe fondul nemulţumirilor legate de scumpirea vieţii, accesul dificil la locuinţe şi alocarea fondurilor publice pentru apărare, în detrimentul unor domenii precum educaţia şi sprijinul acordat comunităţilor vulnerabile.

Liderul unei mișcări online a fost arestat

Tot sâmbătă, ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, a anunţat arestarea unui bărbat în vârstă de 30 de ani, suspectat că ar fi creat „Mişcarea 17 Octombrie”, un colectiv anonim apărut după revoltele de la Milano, care acumulase peste 40.000 de urmăritori pe Instagram.

Potrivit ministrului, suspectul este jurnalist şi activist asociat cercurilor pro-palestiniene, fiind considerat presupusul iniţiator al platformei. Piantedosi a anunţat arestarea pe reţeaua de socializare X.

Colectivul promovase o strategie flexibilă de organizare a manifestaţiilor, sub sloganul „Be water” („Fii apă”), prin care locaţiile exacte ale marşurilor urmau să fie comunicate pe Telegram cu numai 30 de minute înainte de începerea acestora, pentru a evita dispozitivele de securitate. Cu toate acestea, indicaţiile privind locurile de desfăşurare nu au mai fost publicate.

Autorităţile au consolidat măsurile de securitate după confruntările şi jafurile de sâmbăta trecută din Milano, care au determinat intensificarea supravegherii în mai multe oraşe italiene, de teama repetării unor episoade violente.