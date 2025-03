Guvernul Greciei a reuşit să supravieţuiască moţiunii de cenzură / Ciocniri în fața Parlamentului între protestatari și forțele de ordine – VIDEO

La doi ani după catastrofa feroviară din Grecia care s-a soldat cu 57 de morţi, opoziţia a eşuat în tentativa de a provoca căderea guvernului printr-o moţiune de cenzură care a fost respinsă vineri, relatează dpa și Agerpres.

Opoziţia a acuzat cabinetul premierului conservator Kyriakos Mitsotakis că acoperă cauzele accidentului feroviar de la Tempi, când un tren de pasageri a intrat în coliziune cu unul de marfă.

Guvernul a supravieţuit moţiunii de cenzură, fiind susţinut de 157 de parlamentari, în timp ce 136 au votat împotriva sa, a anunţat vineri seară conducerea forului legislativ.

Un raport independent dat publicităţii recent a denunţat starea deteriorată a sistemului feroviar. De asemenea, a evidenţiat neajunsuri grave în anchetarea accidentului.

Familiile victimelor au suspiciuni că explozia uriaşă de la momentul impactului înseamnă că trenul de marfă transporta o substanţă periculoasă nedeclarată.

Săptămâna trecută, când s-au împlinit doi ani de la accident, sute de mii de oameni au ieşit pe străzi pentru a cere răspunsuri, ceea ce a făcut ca acesta să fie cel mai mare protest din istoria Greciei.

Vineri, zeci de mii de oameni au ieşit din nou în stradă în timp ce se desfăşura votul asupra moţiunii de cenzură. La Atena au avut loc ciocniri între demonstranţi mascaţi şi poliţie în faţa parlamentului.

Clashes break out in Athens during a protest over the deadly 2023 train crash in Tempi, #Greece.#τεμπη #Δεν_Εχω_Οξυγονο pic.twitter.com/3JB7PfrRQX