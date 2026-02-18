Guvernul italian denunță un „act absurd de barbarie” după deteriorarea unei statui celebre din Roma

Un elefant din marmură conceput de maestrul baroc Gian Lorenzo Bernini a fost avariat, colțul său stâng fiind găsit rupt și zăcând la baza monumentului din inima Romei, au anunțat autoritățile citate de Reuters.

Paguba a fost descoperită luni seara, iar poliția a declarat că va analiza imaginile video din Piazza della Minerva pentru a stabili dacă statuia a fost vandalizată sau colțul elefantului din marmură pur și simplu s-a desprins după săptămâni de ploi neobișnuit de abundente.

Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a lăsat clar să se înțeleagă că el consideră incidentul un act deliberat, afirmând că statuia din secolul al XVII-lea, care susține un obelisc egiptean antic, a fost victima unui „act absurd de barbarie”.

„Este inacceptabil ca, încă o dată, patrimoniul artistic și cultural al națiunii să sufere asemenea pagube grave”, a declarat acesta într-un comunicat.

Statuia „Elefantino” din Piazza della Minerva a Romei, FOTO: IPA / Abaca Press / Profimedia Images

Nu este pentru prima dată când sculptura, cunoscută popular drept Elefantino (micul elefant), este avariată.

În noiembrie 2016, vârful aceluiași colț a fost găsit în mod similar rupt. Fragmentul a fost reatașat în timpul lucrărilor de restaurare.

Sculptura, realizată în 1667 de Ercole Ferrata după un proiect al lui Bernini, se află la mică distanță de Pantheon, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Roma.