Guvernul lui Viktor Orbán a încălcat legea UE, atunci când a luat licența unui post de radio critic, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Postul Klubradio, critic la adresa guvernului din Ungaria, a fost nevoit să se mute pe internet în 2021, după ce autoritățile de la Budapesta au refuzat să îi reînnoiască licența, scriu Reuters și site-ul maghiar Telex.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că Ungaria a încălcat legislația UE atunci când a deci să nu reînnoiască licența postului independent de radio Klubradio.

Klubradio a fost obligat să-și înceteze emisia în februarie 2021, după 19 ani de activitate, când autoritatea media din Ungaria nu i-a reînnoit licența, invocând o serie de încălcări ale reglementărilor.

De atunci, Klubradio funcționează doar online. Invitații săi la emisiunile politice și de dezbateri critică adesea politicile guvernului.

La momentul respectiv, jurnaliștii Klubradio și criticii lui Orbán au acuzat guvernul că cenzurează presa independentă. Comisia Europeană s-a alăturat acestor critici, în vreme ce la Budapesta au avut loc manifestații de sprijin pentru jurnaliști.

Ce a decis Curtea de Justiție a UE

În iulie 2022, Comisia Europeană a decis să dea în judecată Ungaria pentru refuzul său de a reînnoi licența postului de radio.

Concret, Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement, iar procedura a ajuns în cele din urmă în fața Curții de Justiție a UE.

Joi, completul de judecată a admis majoritatea obiecțiilor Comisiei. Conform hotărârii, decizia de invalidare a licitației a fost disproporționată, la fel și excluderea automată a reînnoirii drepturilor de utilizare a frecvențelor.

Autoritățile maghiare au încălcat, de asemenea, libertatea de exprimare și de informare consacrată în Carta drepturilor fundamentale a UE, a stabilit Curtea, potrivit site-ului maghiar Telex.

Autoritățile maghiare trebuie să se conformeze acum hotărârii. În caz contrar, va avea loc un alt proces, care va viza cuantumul amenzii aplicate guvernului.

Libertatea presei în declin în Ungaria

Prim-ministrul maghiar a fost acuzat că a transformat peisajul media al țării în cei peste 15 ani de guvernare. Presa de stat a ajuns sub controlul deplin al guvernului, iar mai multe instituții private au fost închise sau preluate de patroni apropiați de guvern.

Anul trecut, un grup media, deținut în proporție de 50% de o companie pro-guvernamentală, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria cu doar câteva luni înaintea alegerilor importante programate pentru aprilie.

UE și grupurile pro-democrație acuză de mult timp guvernul lui Orbán că restricționează libertatea presei și alte libertăți, acuzații pe care acesta le neagă.

În 2025, Ungaria s-a clasat pe locul 68 în Indicele mondial al libertății presei, în scădere față de locul 23 ocupat în 2010, când Orbán a devenit prim-ministru pentru prima dată.