Guvernul, notificat oficial de sindicaliștii din Sănătate cu privire la „intenția de a declanșa grevă generală”. Sanitas: Există și risc de „greve spontane” în spitale

Prim-vicepreședintele Sanitas, Iulian Pope, a declarat luni că „există o presiune foarte mare din partea lucrătorilor din sistemul sanitar și cel de asistență socială pentru toate formele de protest”, inclusiv pentru greve spontane în spitale.

Iulian Pope a spus, la Antena 3, că Guvernul a fost notificat luni de sindicaliști cu privire la „intenția noastră de a declanșa grevă generală”.

„Într-adevăr, există și acest risc (al unor greve spontane în spitale, n.r.). Am avut o întâlnire, astăzi, cu colegii noștri din țară, există o presiune foarte mare din partea lucrătorilor din sistemul sanitar și cel de asistență socială pentru toate formele de protest, inclusiv greve spontane la nivelul unităților”, a declarat liderul sindical.

El a explicat că, din punct de vedere legal, urgențele vor trebui abordate indiferent de tipul de grevă.

„Grevă înseamnă întreruperea activității la locul de muncă, aceasta este definiția. Noi suntem obligați de lege să asigurăm urgențele pe toată perioada grevei, fie că vorbim de grevă de două ore sau grevă generală”, a mai spus Iulian Pope.

„Guvernul are un termen de 10 zile pentru a ne invita la negocieri”

Prim-vicepreședintele Sanitas a afirmat că sindicaliștii așteaptă să fie invitați de Guvern la negocieri.

„Așteptăm. Guvernul are un termen de 10 zile pentru a ne invita la negocieri. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. Sper să reușim această întâlnire, pentru că este esențial pentru pacienții noștri, în primul rând, și pentru lucrători, pentru că îi expunem la o serie de riscuri prin organizarea acestei greve”, a adăugat Iulian Pope.

Întrebat ce le transmite guvernanților în perspectiva unei posibile greve generale în sistemul sanitar, el a răspuns: „Să se pregătească de ce e mai rău”.

„Odată porniți, colegii mei sunt foarte nemulțumiți, lipsa de personal, sporuri și gărzi la nivelul anului 2018, toate aceste lucruri vor fi puse pe tapet în ipoteza în care Guvernul nu înțelege să ne invite la negocieri și să exceptăm sistemul sanitar și cel de asistență socială de la tăierea cu 10% a veniturilor”, a conchis Iulian Pope.

Măsurile criticate de sindicaliști

Într-un comunicat de vineri, în care anunța „declanșarea procedurilor legale pentru declararea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului României”, Sanitas reclama „pierderea indemnizației de hrană, de la începutul acestui an pentru o bună parte dintre angajați”, „pierderea voucherelor de vacanță pentru o parte din angajați”, precum și „reducerea nivelului unor categorii de sporuri salariale”.

„Având în vedere riscul diminuării veniturilor cu încă 10% pentru tot personalul din cele două sisteme, Federația SANITAS va declanșa începând de luni strângerea de semnături pentru grevă generală în toate unitățile sanitare și de asistență socială”, mai declara organizația sindicală în comunicatul din 13 februarie.

FOTO: Arne9001 | Dreamstime.com