Guvernul Poloniei propune „contracte de coabitare” pentru cupluri ca să rezolve o problemă sensibilă politic

Guvernul Poloniei a aprobat marți un proiect de lege care introduce „contracte de coabitare” pentru cuplurile care locuiesc împreună, o măsură de recunoaștere a uniunilor între persoane de același sex în una dintre țările din Uniunea Europeană care oferă foarte puține drepturi persoanelor LGBT, transmite Reuters.

Prim-ministrul Donald Tusk, care a revenit la putere la finele lui 2023 după ce a promis să inverseze unele dintre politicile partidului ultraconservator Lege și Justiție (PiS), criticate de Bruxelles pentru subminarea democrației și a drepturilor minorităților. Însă Tusk s-a confruntat cu dificultăți în a livra reforme privind avortul și drepturile persoanelor LGBT.

Acestea s-au lovit de rezistența Partidului Popular Polonez, unul dintre partenerii minori ai coaliției sale de guvernare, precum și de amenințări cu veto din partea a doi președinți consecutivi aliniați cu PiS: Andrzej Duda și Karol Nawrocki, candidatul conservator care a câștigat alegerile organizate de Polonia vara aceasta.

„Mergem în parlament cu un proiect de conciliere despre care credem că are o majoritate atât în camera inferioară, cât și în cea superioară”, le-a declarat jurnaliștilor Katarzyna Kotula, oficialul guvernamental responsabil de chestiunile legate de egalitate, după o ședință de cabinet.

Ce prevede proiectul de lege privind „contractele de coabitare”

Proiectul de lege ar permite ca două persoane, indiferent de sexul lor, să semneze un contract de coabitare la un birou notarial. Acesta acoperă drepturi legate de locuință, pensia de întreținere, accesul la informații medicale și la asigurări de sănătate, concediul pentru îngrijire, declarațiile fiscale comune și scutirile de impozite.

Măsura nu merge până la legalizarea căsătoriei între persoane de același sex, care va rămâne interzisă.

Guvernul proeuropean al lui Tusk speră că domeniul limitat al proiectului de lege va asigura aprobarea președintelui Nawrocki. Organizațiile LGBT și-au exprimat frustrarea, dar au declarat că măsura ar putea fi singura cu vreo șansă reală de a trece prin parlament.

„Acesta nu este un moment de triumf. După doi ani de guvernare Donald Tusk, coaliția aflată la putere a reușit în cele din urmă să elaboreze o propunere comună”, a transmis într-un comunicat organizația „Campaign Against Homophobia”, după publicarea inițială a proiectului de lege.

„Aceasta nu este legea pentru care am luptat de-a lungul anilor. Este un răspuns sărac la așteptări mari – și singurul care, în situația actuală, poate oferi un minim sentiment de siguranță”, a adăugat aceasta.

Polonia, o țară cu o tradiție catolică puternică, rămâne printre cele mai restrictive state din UE în ceea ce privește drepturile LGBT, în pofida creșterii sprijinului public pentru recunoașterea legală a cuplurilor de același sex.