Guvernul reduce acciza la motorină pentru agricultori/ Este luată în calcul declararea stării de criză în energie

Guvernul a aprobat, joi, o schemă de ajutor de stat în valoare totală de 620 milioane lei din bugetul Ministerului Agriculturii pe anul 2026, pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, informează Agerpres. Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a evocat posibilitatea declarării stării de criză în domeniul energiei.

UPDATE 19.57: Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a afirmat că eventuale alte măsuri privind prețurile carburanților se vor lua în urma unei analize cu Ministerul Energie, iar momentul și tipul deciziei va fi hotărât de către premierul Ilie Bolojan.

Ministrul crede că ar putea fi declarată starea de criză în energie. „Cred că ar trebui să fie declarată criza în acest domeniu (…) „Permite autorităților cu atributii în domeniu să aibă posibilitatea mai largă de control, să intervină în zonele unde aceste prețuri cresc”, a declarat Nazare.

„Hotărâre de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin acest act normativ, sunt alocate resursele financiare necesare pentru susţinerea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare, adaptând totodată nivelul subvenţiei la legislaţia fiscală actuală”, transmite Guvernul într-un comunicat de presă.

Astfel, se alocă suma de 620.000.000 lei din bugetul MADR pentru anul 2026.

Aceste fonduri sunt destinate efectuării plăţilor pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 – decembrie 2025.

Pentru anul 2026, diferenţa de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru.

„Rata accizei reduse a fost stabilită la 106,72 lei/1.000 litri. Această valoare reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri (calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, stabilit la 1 octombrie 2025). Subvenţia se acordă ca diferenţă între nivelul accizei standard, prevăzut de Codul Fiscal (2.804,29 lei/1.000 litri), şi rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol. Plăţile vor fi procesate prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat”, spune Executivul.

Măsura a fost anunțată de către premierul Ilie Bolojan, în urmă cu câteva zile, după ce Guvernul adoptase o măsură similară pentru transportatori.

„Le-am dat o predictibilitate până la finalul anului, prin care, din costul accizei, vom suporta nu 65 de bani ca până acum, ci 85 de bani, cu evaluare trimestrială, în aşa fel încât, dacă lucrurile merg într-o direcţie proastă, să creştem această compensare, dacă, la un moment dat, preţurile se reduc şi revin anual, să putem scădea compensarea. Vom face acest lucru şi pentru agricultori”, spunea şeful Executivului.