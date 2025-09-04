Guvernul schimbă modul în care se acordă bursele de merit. Va fi un prag maxim pentru fiecare clasă

Guvernul a aprobat joi metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția elevilor din învățământul liceal militar. Potrivit actului normativ, vor fi acordate patru tipuri de burse: burse de merit în valoare de 450 de lei/lună, burse sociale de 300 de lei/lună, burse tehnologice de 300 de lei pe lună și burse pentru mame minore de 700 de lei/lună.

Cum vor fi acordate cele patru tipuri de burse școlare

Bursa de merit: va fi de 450 de lei/lună și vizează elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional. Bursa se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00, precum și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%. De asemenea, bursa de merit se acordă la propunerea profesorului diriginte, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri.

Bursa socială: va fi de 300 lei/lună și vizează elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional. Se acordă elevilor din medii socio-economice dezavantajate, grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, având ca scop sprijinul și prevenirea abandonului școlar.

Se acordă la cerere, în funcție de situația materială, socială sau medicală a familiei. Criteriile includ venit net lunar pe membru de familie sub salariul minim net pe economie, statutul de orfan, afecțiuni medicale oncologice sau cronice, elevi din familii monoparentale, etc.. Se solicită anual, în primele 25 de zile calendaristice ale anului școlar. Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit.

Bursa tehnologică: va fi tot 300 de lei/lună și este destinată elevilor din învățământul profesional și tehnologic, în scopul de a-i stimula.

Se acordă elevilor care promovează toate disciplinele cu calificativul „foarte bine” și au obținut media 10 la purtare în anul școlar anterior. Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu bursa socială.

Bursa pentru mame minore: va fi de 700 lei/lună. Se acordă pentru elevele-mame minore înscrise în învățământul preuniversitar, pentru a preveni abandonul școlar.

„Elevii români pot beneficia de burse într-un an şcolar doar dacă frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar din România. Bursele se suspendă pe perioada studiilor în străinătate, chiar dacă elevul rămâne înscris la unitatea de învăţământ de pe teritoriul României. Acordarea bursei încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor legislative în vigoare”, se precizează în nota de fundamentare.

Impact bugetar: Peste 4 miliarde de lei în acest an

Plata burselor se face lunar, de către unitățile de învățământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepția lunii septembrie, care se plătește în octombrie.

Bursele pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat vor fi suportate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei.

Ministrul David: „Nu ne mai permitem financiar acest sistem”

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat, în luna iunie din acest an, că vor fi păstrate doar două tipuri de burse – cele sociale și cele de merit. Din anul școlar 2025-2026, vor fi eliminate bursele pentru olimpici și bursele tehnologice. Modificări sunt făcute și în ceea ce privește bursele pentru mame minore.

Reorganizarea sistemului de burse a fost motivată de faptul că bugetul nu mai poate susține plata acestora.

„Creșterea spectaculoasă din ultimii ani nu poate să fie susținută. Cred că a fost o intenție bună, dar este nesustenabilă! Avem unul din cele mai generoase sisteme europene de burse, fără să fim una din forțele economice ale lumii sau să avem un impact clar demonstrat pe tot sistemul actual de burse”, a transmis David.

Potrivit ministrului, bursele școlare costă anual de 7 miliarde de lei, adică „aproape un sfert din deficitul pentru care întoarcem țara pe dos și peste tot bugetul cercetării-dezvoltării-inovării din țară”.

„Mai important, sincer și direct spus, mai ales acum în criză, nu ne mai permitem financiar acest sistem!”, a mai spus Daniel David.

Noua formulă propusă de minister presupune păstrarea a doar două categorii de burse:

Bursele sociale, destinate elevilor din medii vulnerabile, vor include în continuare și sprijinul acordat mamelor minore. Aceste burse vor fi gestionate de autoritățile locale de asistență socială, pe baza unei metodologii inițiate de minister.

Bursele de merit vor fi acordate elevilor cu medii de cel puțin 9 (în prezent este de 9.50), în limita a 15% din totalul elevilor dintr-o clasă (în prezent este de o limită de 30%). După reorganizarea olimpiadelor și concursurilor, premiile pentru câștigători vor fi majorate.

Ce burse vor fi eliminate

În prezent se acordă șase tipuri de burse:

Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei

Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei

Bursă de merit : 450 lei

Bursă socială: min. 300 lei

Bursă pentru mame minore: 700 lei

Bursă tehnologică: 300 lei

Astfel, vor fi tăiate patru tipuri de burse – cele pentru olimpici (I și II), cele tehnologice, iar cele pentru mame minore vor fi incluse în bursele sociale.

Modificările vin după ce anul trecut au fost scoase bursele de merit de la clasele I-IV, acestea fiind acordate în prezent celor din clasele V-VIII, precum și IX-XII, cu condiția obținerii unei medii generale de minim 9.50. Acestea erau acordate în limita a 30% de elevi din fiecare clasă.