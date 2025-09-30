Acțiuni „ireversibile”. Amenințarea lui Trump, cu puțin timp înaintea unui „shutdown” iminent al guvernului federal

Președintele Donald Trump se întoarce la Casa Albă după ce s-a adresat liderilor din armata americană, pe 30 septembrie 2025. FOTO: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Președintele american Donald Trump i-a avertizat marți pe democrații din Congresul SUA că, dacă vor permite închiderea guvernului federal („shutdown”) la miezul nopții, administrația sa va putea lua măsuri „ireversibile”, inclusiv închiderea unor programe importante pentru ei, informează Reuters.

„În timpul shutdown-ului, putem face lucruri ireversibile, care sunt nefavorabile pentru ei și ireversibile pentru ei, cum ar fi concedierea unui număr mare de oameni, eliminarea lucrurilor care le plac, eliminarea programelor care le plac”, a declarat Trump în fața reporterilor, în Biroul Oval al Casei Albe.

„Cu toții îl cunoașteți pe Russell Vought”, a adăugat Trump, referindu-se la directorul Biroului de Management și Buget. „A devenit foarte popular în ultima vreme, deoarece poate reduce bugetul la un nivel pe care nu l-ați putea atinge în niciun alt mod”, a continuat liderul american. Trump nu a specificat măsurile pe care le-ar putea lua, dar a ridicat recent posibilitatea reducerii în continuare a personalului federal.

La miezul nopții, Statele Unite vor intra în cel de-al 15-lea „shutdown” din 1981 încoace, cu excepția cazului în care republicanii și democrații din Congres vor ajunge la un acord privind finanțarea temporară a agențiilor federale odată cu debutul, de miercuri, al unui nou an fiscal.

Cu toate acestea, nimic nu indică un astfel de rezultat.

Senatul controlat de republicani urmează să voteze un proiect de lege privind cheltuielile temporare care a eșuat deja o dată, fără semne că un al doilea vot va avea succes înainte de termenul limită de la miezul nopții (sau ora 04:00 GMT miercuri).

Democrații doresc să modifice proiectul de lege pentru a extinde beneficiile de sănătate pentru milioane de americani care urmează să expire la sfârșitul anului. Republicanii spun că trebuie să abordeze această problemă separat.

Confruntările legate de buget au devenit o caracteristică obișnuită la Washington, pe măsură ce politica națională a devenit din ce în ce mai disfuncțională, deși acestea sunt adesea rezolvate în ultimul moment. Ultima „închidere” a guvernului a durat 35 de zile în 2018 și 2019, în timpul primului mandat al lui Trump, din cauza unei dispute privind imigrația.

Lupta de trilioane de dolari

În prezent, problema este reprezentată de 1,7 trilioane de dolari care finanțează operațiunile agențiilor, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din bugetul total al guvernului de 7 trilioane de dolari. O mare parte din restul bugetului este alocată programelor de sănătate și pensii, precum și plăților de dobânzi pentru datoria în creștere de 37,5 trilioane de dolari.

Între timp, agențiile federale au început să emită planuri detaliate care ar duce la închiderea birourilor ce desfășoară activități de cercetare științifică, servicii pentru clienți și alte activități considerate neesențiale și ar trimite mii de angajați acasă dacă Congresul nu ajunge la un acord înainte de expirarea finanțării.

Experții fiscali au avertizat că unii americani ar putea deja să resimtă consecințele.

Având în vedere că rambursările Medicare pentru „îngrijiri spitalicești acute” la domiciliu ar putea fi întrerupte, pacienții au fost nevoiți să găsească unități de spitalizare, a declarat Jonathan Burks, specialist în sănătate la Bipartisan Policy Center (Centrul de Politici Bipartizane). „Este o adevărată perturbare în acest moment”, le-a spus el reporterilor marți dimineață.

El a adăugat că rambursările Medicare pentru consultațiile medicale la distanță vor expira, de asemenea, la miezul nopții.

Companiile aeriene au avertizat că un „shutdown” ar putea duce la întârzierea zborurilor, în timp ce Departamentul Muncii a anunțat că nu va publica raportul lunar privind șomajul, un barometru al sănătății economice urmărit cu atenție. Administrația pentru Întreprinderi Mici a transmis de asemenea că va înceta să acorde împrumuturi, în timp ce Agenția pentru Protecția Mediului a anunțat că va suspenda unele eforturi pentru combaterea poluării.

Cu cât „shutdown-ul” durează mai mult, cu atât impactul este mai mare.

Subvențiile pentru locuințe sociale destinate familiilor cu venituri mici ar putea scădea, iar unii operatori ai programelor de educație timpurie Head Start pentru copiii din familiile cu venituri mici ar putea înregistra întârzieri în primirea subvențiilor, potrivit experților Centrului de Politici Bipartizane.

Un video fals

Întâlnirea de la Casa Albă, de luni, între Trump și liderii Congresului nu a dus la niciun acord. Trump a publicat apoi un videoclip fals, care arăta imagini manipulate de AI cu liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, ce părea că-i critică pe democrați, în timp ce liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, apărea lângă el, cu o pălărie sombrero și o mustață desenată grosolan pe față.

Vorbind cu reporterii în fața Capitoliului SUA, Jeffries a răspuns la postarea lui Trump: „Data viitoare când ai ceva de spus despre mine, nu te eschiva prin intermediul unui videoclip rasist și fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Când mă întorc în Biroul Oval, spune-mi-o în față”.

Orice acord de ultim moment ar trebui, de asemenea, să fie aprobat de Camera Reprezentanților controlată de republicani, care nu se va reuni până miercuri, după ce expiră intervalul necesar pentru adoptarea finanțării.

Administrația amenință cu și mai multe concedieri

Disponibilitatea lui Trump de a ignora legile privind cheltuielile adoptate de Congres a creat și mai multă incertitudine de data aceasta, iar el a amenințat că va extinde epurarea angajaților federali dacă Congresul va permite „închiderea” guvernului.

În primăvară, el a ordonat agențiilor federale să ia în considerare concedierea angajaților „neesențiali” cărora, în mod normal, li s-ar fi ordonat să nu lucreze în timpul „shutdown-ului”.

Trump a refuzat, de asemenea, să cheltuiască miliarde de dolari aprobate de Congres, ceea ce i-a determinat pe unii democrați să se întrebe de ce ar trebui să voteze pentru orice fel de legislație privind cheltuielile. Deși republicanii controlează ambele camere ale Congresului, au nevoie de cel puțin șapte voturi democrate pentru a adopta legea în Senat.

Împreună cu subvențiile extinse pentru sănătate, democrații au încercat, de asemenea, să se asigure că Trump nu va putea anula aceste modificări dacă ele vor fi promulgate.

Excluși de la putere la Washington, democrații sunt sub presiunea susținătorilor lor pentru a obține o rară victorie înainte de alegerile intermediare din 2026, care vor determina controlul asupra Congresului pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Trump. Presiunea în domeniul sănătății le-a oferit șansa de a se uni în jurul unei probleme care rezonează cu alegătorii.

Cu toate acestea, unii membri ai partidului s-au întrebat dacă merită să riște un „shutdown”.

„Nu este vorba despre politică sau despre cine va fi învinuit pentru asta. Este vorba despre prejudiciul adus milioanelor de americani”, le-a spus reporterilor senatorul democrat John Fetterman din Pennsylvania.