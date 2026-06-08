Guvernul Tomac. Numele surpriză de la Apărare. Trei consilieri ai președintelui, pe lista miniștrilor

Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi discuțiile oficiale cu liderii PNL, USR și PSD pentru susținerea Guvernului său. El și-a ales deja și o parte din miniștri, spun surse oficiale pentru HotNews.

În acest moment, Tomac își dorește să păstreze aceeași structură ca cea a Guvernului Bolojan, fără să adauge sau să elimine ministere.

Chiar dacă noul Guvern va avea „o viață scurtă”, cum zic liderii politici, vor fi schimbate toate eșaloanele – de la secretari de stat, subsecretari de stat la prefecți sau șefi de deconcentrate.

Lista de miniștrii din Guvernul Tomac

O surpriză de pe listă este Dan Neculăescu, care e în prezent ambasadorul României la NATO, și care e propunerea pentru Apărare. În luna ianuarie, numele lui a fost vehiculat pentru funcția de ambasador al României în Statele Unite.

În Guvernul lui Tomac se mai află, potrivit surselor, și trei consilieri ai președintelui. Este vorba despre Radu Burnete, Alexandru Soare Filatov și Sorin Costreie.

Potrivit surselor, Eugen Tomac plănuiește să propună următorii miniștrii:

Radu Burnete – propunere pentru funcția de vicepremier. Acum, el este consilier prezidențial pentru probleme economice.

Sorin Costreie – propunere pentru vicepremier și ministru al Educației. Acum, el este consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

Dan Neculăescu – propunere ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul Romaniei la NATO.

Alexandru Soare Filatov – propunere ministru al Justiției. Acum, el este consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale

Vladimir Ionas – propunere ministrul Dezvoltării, sociolog. Pentru acest portofoliu a fost vehiculat și Șerban Țigănaș, arhitect în Cluj.

Ionut Mașala – propunere ministrul Transporturilor. Acum el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)

Teodor Dulceață – propunere ministrul mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului.

Nicolae Istudor – propunere ministrul Agriculturii. El este rectorul ASE.

Corina Popescu – propunere ministrul Energiei.

Adrian Papahagi – propunere ministrul Culturii

Luca Niculescu – propunere ministrul Afacerilor Externe. În prezent, el este secretar de stat în MAE și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la OCDE

Nume precum Radu Burnete, Luca Niculescu, Sorin Costreie au fost puse pe masă și în discuțiile de la Cotroceni care au avut loc săptămânile trecute între președintele Nicușor Dan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

USR și PNL cer ca în acest nou Guvern să nu existe oameni apropiați de PSD în niciunul dintre eșaloane.

Pentru a fi învestit în funcţia de premier, Tomac are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică 233 de voturi.