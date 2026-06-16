„Guvernul Veștea”. Chiar în perioada Bacalaureatului, o întrebare: cum a ajuns un olimpic ca Nicușor Dan să facă echipă cu cel mai slab din clasă?

Sunt zilele evaluării naționale în educație, ale Bacalaureatului și ale nominalizării unui prim-ministru. Oamenii își doresc un premier bine pregătit, nu un om perfect. Dar un om cu școală serioasă, care să știe manualele de bază ale politicii și economiei. Ce bifează din această listă Adrian Veștea, propunerea lui Nicușor Dan. Care sunt valorile pentru care muncește acest politician?

O recentă scenă făcută de Adrian Veștea i-a uluit pe colegii săi liberali.

Mesajul riscant pe care Nicușor Dan îl transmite noii generații este că școala nu contează, se suplinește. Cu ce? Aveam cazurile Viorica Dăncilă și Marcel Ciolacu. Fiecare a suplinit-o cu ce a putut: docilitate oarbă față de persoane, descurcăreală și avariție politică sau personală.

Astăzi avem și cazul Adrian Veștea.

Diferența dintre loialitate instituțională și obediență pentru persoane

Cu cât ești mai dispus la orice compromis și lipsit de loialitate instituțională, cu atât ai șanse mai mari. Loialitatea instituțională a altceva decât servilismul față de persoane. Veștea are deficit de prima și o posedă din abundență pe a doua.

Vorba lui Falcă într-un recent interviu: dacă Veștea nu respectă o regulă simplă, să informeze propriul partid, de ce am crede că atunci când va fi premier va putea respecta reguli mult mai complexe? Falcă n-a mai rezistat și l-a trimis pe Veștea „la manuale”.

Aproape jumătate dintre tineri se gândesc să plece din România

Oamenii simt și văd asta zilnic. Dezgustul față de politică pleacă și de la aceste realități cu care ne-am obișnuit și parcă le tratăm cu superficialitate. Ce ar trebui să înțeleagă un profesor de la Adrian Veștea? Că acordul subiectului cu predicatul este opțional? Dar un elev cum este el inspirat de nominalizarea președintelui?

În câteva zile, urmează evaluarea națională. Plus examenul de Bacalaureat. Sute de mii de copii învață în aceste zile, au emoții. Unii se pregătesc din greu de ani de zile, nu învață pe străzi „școala vieții”. Au aspirații și sunt frisonați să nu rateze drumul. Mulți reflectează să plece din România.

Un sondaj CURS din 2024 a măsurat că aproape jumătate dintre tinerii între 14 și 35 de ani vor să emigreze. Iar intenția se vede și în acțiune. Pleacă tot mai mulți tineri, conform datelor oficiale.

A absolvit o facultate de categoria E

Greu pentru tineri să accepte și să discearnă. Nu că pentru noi, adulții, e mai ușor.

O întrebare macină societatea: cum a ajuns un olimpic ca Nicușor Dan să facă echipă cu cel mai slab din clasă?

O clasificare a universităților din România, realizată în 2011, clasează universitatea „George Barițiu” din Brașov, prin care a trecut Adrian Veștea, la categoria E. Cel mai slab nivel. Nu există ceva sub. Între timp, această obscură universitate s-a desființat, în 2018.

Să-l propună și PSD pe ”Gigi Paris”

Există un personaj la PSD poreclit „Gigi Paris”. Numele său este Gheorge Cârciu.

Cârciu a absolvit o facultate de categoria D din Lugoj și a ajuns, între timp, europarlamentar. „Gigi Paris” și-a transformat porecla în renume. E în Occidentul politicii.

Dacă Veștea a fost ales din PNL, ne putem aștepta ca și Gheorge Cârciu să fie oricând o posibilă propunere pentru Palatul Victoria. De ce nu? D este peste E.

Plus că omul are în spate o afacere de succes, este milionar, are Bentley și îi plac vinurile scumpe. De ce este mai prejos Cârciu decât Veștea la o viitoare nominalizare?

Aparițiile lui Veștea sunt îngrozitoare. Face dezacorduri la minut între subiect și predicat. Are un soi de crispare nu lexicală, ci ideatică, alături de el oriunde este prezent.

Vă imaginați cum va arăta Veștea la orice întâlnire oficială cu miză? Da, fix ca Viorica Dăncilă cea hulită de mulți. Poate la Dăncilă a fost multiplicată ironia pentru că era femeie. La un bărbat e acceptabil?

La muntele Athos care aduce succesul

Fiecare declarație făcută de Veștea ne întărește ideea că politicianul nu se ridică la nivelul funcției pentru care a fost propus. A fost o alegere de conjunctură, este personajul dispus la orice compromis.

Un premier într-o situație de criză trebuie să aibă o soluție, o frământare internă și o clarviziune de echipă. Un fel probat de cum să rezolve lucrurile. La asta trebuia să reflecteze, să se pregătească.

Principalul plan făcut de Veștea, în plină criză politică, era să meargă la Muntele Athos să se roage pentru copilul său care urma să susțină examenul de Bacalaureat. Nu e nimic rău în planul său, sunt convingerile sale, trăirile sale, dar îți indică nivelul preocupărilor. Succesul prin rugăciune, asta e formula.

Dacă nu s-a sfătuit cu familia, cu cine s-a sfătuit?

Sunt mai multe informații legate de o veche contribuție la această apariție pe scena publică. Momentul arată ca și cum SPP-ul lui Pahonțu aproape că l-a ridicat pe Veștea de pe stradă și l-a adus la Palatul Cotroceni.

Personajul este atât de speriat de ceea ce i se întâmplă încât nu își anunță nici familia. Cu cine se sfătuiește cineva al cărui program va arăta ca un coșmar în următoarele luni? Conspirația este atât de mare încât Adrian Veștea nu îl sună nici pe Ilie Bolojan.

O fermitate există însă în Veștea: nu înțelege de ce a fost ales, dar înțelege că i s-a dat o misiune și trebuie să-și țină gura.

Episodul care i-a uluit pe liberali

O scenă recentă i-a stupefiat pe liberali, chiar și pe cei care nu sunt încântați de Bolojan.

În plină ședință de conducere, Veștea le-a spus scurt foștilor colegi: decideți ce vreți, eu merg înainte. Apoi a plecat. S-a dus 10 minute la o televiziune în timpul dezbaterilor interne. Scena i-a șocat pe mulți oameni din partid, prezenți sau care au auzit-o povestită.

E ca și cum Veștea a înțeles că puterea sa nu vine de la PNL, ci din alte părți. În toate manualele bune, puterea vine de la oameni, de la alegători. Ea ajunge la partide. Și e doar închiriată, nu dobândită pe vecie.

În schimb, Veștea se comportă ca și cum s-a mufat la adevărata putere, iluzia atâtor și atâtor politicieni care au căzut de sus, mai devreme sau mai târziu. El s-ar putea să eșueze de jos, de la „nivelul E”, ceea ce e cu atât mai dureros.



