Guvernul Veștea: UDMR a decis în ședință că așteaptă să vadă ce face PNL

Reprezentanții UDMR, după consultările de la Cotroceni din luna iunie 2025 Inquam Photos / George Călin

Liderii UDMR au decis să aștepte mutarea liberalilor, care se reunesc luni seară în ședință, înainte să decidă dacă susțin sau nu guvernul Veștea.

„Așteptăm să vedem care va fi decizia pe care o vor lua mâine liberalii pentru că este totuși prim-vicepreședintele PNL. Așteptăm și o discuție cu domnul Adrian Veștea înainte de a lua o decizie”, a declarat pentru HotNews Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR, după ședința conducerii partidului.

Potrivit surselor HotNews din partid, UDMR ia în calcul să se reunească într-o altă ședință, marți, când va fi clară și decizia PNL. UDMR nu vrea, spun sursele, să ia parte la încercarea de scindare a Partidului Liberal, însă vrea să vadă cum se poziționează majoritatea.

Până duminică seară, spun surse din UDMR, Adrian Veștea nu a vorbit cu Kelemen Hunor.

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