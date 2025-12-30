Guvernul vrea să diminueze cu o zi numărul de zile de concediu medical plătite de stat. Proiectul, pe agenda ședinței de azi

Guvernul vrea să diminueze cu o zi numărul de zile de concediu medical plătite din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. Măsura apare într-un proiect de Ordonanță de Urgență aflat pe agenda ședinței de marți, de la ora 18:00, a Executivului.

Contactat de Hotnews, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că proiectul mai poate suferi modificări în ședință, înainte de a fi aprobat.

Ce prevede proiectul aflat pe agenda ședinței de Guvern:

„Art. II. – (1) Pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi a zilelor suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate potrivit legii.

(2) Perioadele de diminuare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1) constituie stagiu de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(3) Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor alin. (1), precum și lista afecțiunilor exceptate de la prevederile alin. (1) se aprobă prin normele prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

Cât concediu medical se poate lua acum? Ce spune legea

În funcție de afecțiune, legea prevede un număr maxim de zile de concediu medical ce pot fi acordate pentru un episod de boală. Spre exemplu, medicul de familie poate acorda maximum 7 zile de concediu medical pentru un episod de boală, fracționat – 4 zile, apoi încă 3 zile – iar pe parcursul unui an, maximum 28 de zile pentru un pacient.

După cele 7 zile, pacientul se poate adresa medicului specialist, dacă episodul de boală persistă. La rândul său, medicul specialist poate acorda concediu medical pentru cel mult 15-30 de zile, ce poate fi prelungit în etape de 31 de zile, în cazul unor afecțiuni grave. Legea prevede un maxim de 90 de zile pentru o afecțiune, după care prelungirea concediului medical necesită avizul unui expert pentru boli grave al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.