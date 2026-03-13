Noile date arată că economia SUA a frânat brusc și neașteptat

Donald Trump alături de doi dintre cei mai importanți membri ai cabinetului său: secretarul Trezoreriei Scott Bessent (stânga) și secretarul pentru Comerț Howard Lutnick, în Biroul Oval de la Casa Albă, FOTO: Jim Watson / AFP / Profimedia Images

Cifrele privind evoluția Produsului Intern Brut (PIB) al SUA în ultimul trimestru al anului trecut au fost revizuite vineri semnificativ în jos, pentru a arăta un avans de 0,7% în ritm anual, față de unul de 1,4% prognozat anterior, o evoluție mult mai slabă decât avansul de 4,4% din trimestrul al treilea, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Această revizuire în jos i-a luat prin surprindere pe analiști, care se așteptau ca, dimpotrivă, prima estimare a evoluției PIB-ului SUA la finele anului trecut să fie revizuită în sus.

Autoritățile americane au avut dificultăți majore în a colecta date economice și de altă natură în ultima parte a anului trecut, după ce guvernul federal a intrat pe 1 octombrie în „paralizie bugetară” („shutdown”) și angajații, inclusiv cei responsabili de statistică, au fost trimiși acasă în concediu neplătit.

Biroul de Analiză Economică (BEA) din cadrul Departamentului american al Comerțului a explicat vineri această revizuire prin faptul că exporturile, consumul, investițiile și cheltuielile guvernamentale fuseseră anterior supraestimate.

Estimarea inițială privind PIB-ul pe trimestrul patru 2025, publicată pe 20 februarie, provocase deja agitație în țara condusă de Donald Trump, fiind semnificativ mai mică decât rezultatele precedentelor două trimestre. Președintele republican a reacționat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, dând vina pentru această încetinire pe opoziția democrată.

Cu cât a crescut economia SUA în primul an al mandatului lui Trump

Pe ansamblul anului 2025, Produsul Inter Brut al SUA a înregistrat un avans de 2,1%, cu o zecime de punct procentual mai puțin decât estimarea anterioară, și o moderare față de creșterea de 2,8% din 2024.

Tot vineri, BEA a publicat și datele privind inflația (PCE – personal consumption expenditures) pentru luna ianuarie. Deși a încetinit ușor, până la 2,8% față de luna ianuarie 2025, de la un avans de 2,9% în decembrie, acest indicator rămâne peste obiectivul băncii centrale (Fed) de 2%.

În plus, inflația de bază (care exclude prețurile volatile la energie și alimente) a accelerat în ianuarie, ajungând la 3,1%, de la 3% în luna precedentă. Indicatorul PCE este urmărit cu atenție de Rezerva Federală americană la elaborarea deciziilor de politică monetară.

Analiștii se așteaptă ca inflația să crească din cauza impactului războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie și a costurilor de producție.