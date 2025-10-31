Guvernul vrea să impună restricții primarilor și consilierilor locali, după ce aceștia nu vor mai fi în funcții. Liberalii sunt „îngrijorați”

În ședința de luni a PNL de la grupul parlamentar s-a discutat un proiect al unei Ordonanțe de Urgență pe care Guvernul vrea să o adopte. Proiectul prevede ca acei aleși locali care au fost în funcții publice și au influențat sau au luat decizii într-un anumit domeniu să nu aibă voie, după părăsirea funcției publice, timp de un an, să se angajeze în privat în același domeniu, conform surselor HotNews. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a confirmat pentru HotNews existența proiectului, dar a spus că se află încă la un stadiu incipient.

În timpul ședinței de marți a liberalilor unii dintre parlamentari s-au opus proiectului, conform surselor HotNews. Daniel Fenechiu spune în schimb că ședința nu a fost una tensionată, ci doar că unii liberali „și-au exprimat unele îngrijorări”.

Modificările legislative cerute României drept condiție de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) prevăd că aleșii locali nu pot lucra în privat în anumite domenii o perioadă de timp după încetarea mandatului. De exemplu, un consilier local care a fost în Comisia de Mediu a Consiliului Local nu va putea să se angajeze, pentru o perioadă de timp, în zona de mediu într-o companie privată.

„A fost o discuție legată de faptul că eu am informat, împreună Mircea Abrudean (n.red.: președintele Senatului) colegii că există o inițiativă guvernamentală, pantuflajul. Se referă la anumite reguli pe care OCDE le cere în legătură cu neocuparea, o perioadă de la încetarea mandatului, a anumitor funcții care ar putea crea conflicte de interese. Întrucât nu există încă o formă conturată, am amânat discuția pe săptămâna viitoare”, a declarat, pentru HotNews, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.

Întrebat dacă în timpul ședinței au existat tensiuni privind acest proiect, Daniel Fenechiu a negat clar acest lucru: „Dacă astăzi mai pot vorbi înseamnă că am rămas lider de grup și am ieșit bine”.

„Nu, n-au fost tensiuni. Au fost întrebări și îngrijorări. Nu au fost probleme pentru că nu am discutat textul. În momentul în care o să avem o formă finală cât de cât a textului vom relua discuția, probabil lunea viitoare”, a spus Fenechiu.

Pune premierul Ilie Bolojan presiuni pe parlamentarii PNL să fie de acord cu modificările?

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan le-a impus parlamentarilor PNL să susțină acest proiect, Daniel Fenechiu a declarat că dezminte „cu vehemență” această informație.

„Bolojan nu a fost prezent și nu mi-a cerut nimic. Deci eu știam de întâlnirea care a avut loc cu secretarul de stat care răspunde de OCDE la MAE săptămâna trecută. S-a venit cu un proiect care avea destul de multe imperfecțiuni. Nici n-am discutat foarte mult pe el, s-au ridicat niște obiecții, și așteptăm să vedem o formă de proiect pe care să discutăm. Deci Bolojan nu mi-a cerut nimic, cu siguranță susține orice text de lege e necesar pentru primirea noastră în OCDE, dar mi-e greu să cred că Bolojan a văzut textul și mi-e greu să cred că Bolojan îmi va cere mie să susțin ceva ce nu e în regulă”, a spus Fenechiu în discuția cu HotNews.

„Îngrijorarea a pornit de la prevederi precum că un arhitect care pleacă nu poate un an de zile să lucreze în aria teritorială în care a fost. Un primar care își încetează mandatul nu poate să facă nicio activitate în zona respectivă. Deci au fost niștre întrebări care au apărut mai mult din ce a apărut în spațiul public decât în proiect. Până nu văd proiectul în forma înaintată de Guvern eu refuz să fac discuții mai ample, pentru că riscăm să vorbim de lucruri care nu există. Și de aia refuz”, a adăugat liderul PNL.

Daniel Fenechiu a precizat și că modificarea cerută de OCDE ar trebui adoptată până la finalul lunii noiembrie.