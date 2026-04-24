Hackerii au furat banii cu care Sri Lanka voia să plătească o datorie către Australia. „Au deturnat plățile în mod ilegal”

Guvernul din Sri Lanka a lansat o anchetă după ce un grup de presupuşi hackeri a furat cel puţin 2,5 milioane de dolari din conturile Ministerului de Finanţe srilankez, bani destinaţi plăţii datoriei către Australia, informează vineri EFE, preluată de Agerpres.

„În ianuarie 2026, am aflat că un grup de hackeri a încercat să acceseze Departamentul de Resurse Externe (…), au interceptat e-mailuri legate de tranzacţii de datorie între guvern şi Australia (…) şi au reuşit să deturneze în mod fraudulos aproape 2,5 milioane de dolari americani care trebuiau plătiţi”, a declarat joi ministrul de finanţe Harshana Suriyapperuma într-o conferinţă de presă.

Suriyapperuma a explicat că, deşi guvernul a creat o comisie pentru a investiga ceea ce s-a întâmplat, furtul nu a fost făcut public până joi pentru a nu facilita fuga infractorilor.

Atacul cibernetic survine în momentul în care Sri Lanka încearcă să îşi revină după puternica criză economică din 2022, când ţara a fost forţată să declare neplata datoriei sale externe. Situaţia a provocat o penurie generalizată de alimente, medicamente şi combustibil timp de luni de zile.

La sfârşitul anului 2025, Sri Lanka a convenit o restructurare a datoriei sale cu guvernul Australiei, care i-a permis să modifice termenele de plată în valoare de aproximativ 39 de milioane de dolari americani.

Ambasada Australiei în Sri Lanka a afirmat că este la curent cu „neregulile în plăţile” destinate ţării oceanice.

„Autorităţile din Sri Lanka investighează problema şi colaborează cu oficialii australieni care sprijină ancheta. Australia îşi menţine angajamentul de a susţine revenirea Sri Lankăi la sustenabilitatea datoriei”, a declarat pe X ambasadorul Matthew Duckworth.

Ministerul de Finanţe a afirmat că intenţia de a plăti datoria era evidentă. „Totuşi, actori infracţionali au intervenit în proces şi au deturnat plăţile în mod ilegal în loc să permită ca banii să ajungă la destinatarul prevăzut”, şi-a exprimat regretul ministerul srilankez.

În aprilie, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi guvernul de la Colombo au ajuns la un acord la nivel tehnic pentru deblocarea a aproximativ 700 de milioane de dolari. În 2023, FMI a convenit cu Sri Lanka un program de salvare de trei miliarde de dolari.