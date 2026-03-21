VIDEO „Hai, România!”. Filmul Generației de Aur, difuzat înainte de barajul cu Turcia pe un alt post decât meciul

Gheorghe Hagi, alaturi de Basarab Panduru, Ovidiu Ioan Sabau, Constantin Galca si Viorel Moldovan saluta publicul dupa meciul amical de fotbal dintre Romania Generatia de Aur si Legendele Lumii, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, sambata 25 mai 2024.

Povestea Generației de Aur va fi difuzată la TV cu patru zile înainte de meciul din Turcia. Antena 1 transmite documentarul „Hai, România!”, în timp ce partida decisivă a tricolorilor pentru Mondialul din 2026 va fi pe alt post, potrivit Pagina de Media.

Antena 1 a programat documentarul duminică, 22 martie, de la ora 23:15. Difuzarea are loc în săptămâna în care echipa națională joacă meciul de baraj cu Turcia, programat joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Miza partidei este calificarea la Cupa Mondială din 2026, găzduită de SUA, Mexic și Canada. În timp ce documentarul este transmis de Antena 1, meciul decisiv dintre Turcia și România va fi difuzat în direct de Prima TV.

În cazul unei victorii, România va disputa finala barajului pe 31 martie, împotriva selecționatei din Slovacia sau Kosovo.

Povestea Generației de Aur

Filmul despre Generația de Aur a fost lansat în cinematografe pe 1 martie 2024. Producția este regizată de Claudiu Mitcu, după un scenariu de Andrei Crăciun, și prezintă rezultatele obținute de echipa națională între 1980 și 2000.

Documentarul include interviuri cu Gheorghe Hagi, Anghel Iordănescu, Gheorghe Popescu și Florin Răducioiu. Aceștia vorbesc despre parcursul României la Campionatul Mondial din 1994 și despre perioada în care echipa s-a calificat la cinci turnee finale consecutive.