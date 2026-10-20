Skip to content
Actualitate

„Haideți că asta-i bășcălie!” Deputatul USR Ungureanu, dialog aprins cu Alexandru Rogobete. Referiri la ceaiuri de tei și „sevraj”

Alina Neagu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„Care sunt cele 22 de spitale construite de PSD?”, l-a întrebat Ungureanu pe politicianul PSD propus ca ministru al sănătății. Acesta a răspuns imediat.

  • Dacă alegeți să deveniți membru al HotNews Premium, veți sprijini jurnalismul independent.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem împreună, în comunitățile noastre.