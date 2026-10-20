„Haideți că asta-i bășcălie!” Deputatul USR Ungureanu, dialog aprins cu Alexandru Rogobete. Referiri la ceaiuri de tei și „sevraj”

„Care sunt cele 22 de spitale construite de PSD?”, l-a întrebat Ungureanu pe politicianul PSD propus ca ministru al sănătății. Acesta a răspuns imediat.

Audierea lui Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății în guvernul Luca Niculescu, în comisiile reunite de Sănătate din Parlament, a fost marcată de un schimb de replici cu deputatul USR Emanuel Ungureanu. Acesta i-a cerut lui Rogobete să numească cele 22 de spitale despre care a afirmat în spațiul public că au fost construite sau începute de PSD.

Ce a susținut Ungureanu

Emanuel Ungureanu. Inquam Photos / George Călin

Discuția a pornit de la acuzațiile lui Ungureanu privind gestionarea „catastrofală” de către Rogobete și Rafila a proiectelor din sănătate finanțate din PNRR și s-a transformat într-o confruntare verbală, cu ironii și acuzații reciproce.

În timp ce Ungureanu a susținut că proiectele invocate au fost demarate în anii anteriori și nu pot fi atribuite celor doi foști miniștri PSD, Rogobete a enumerat mai multe spitale și centre medicale, insistând că proiectele respective fac parte din investițiile realizate în mandatul său în sistemul sanitar.

Însă fostul ministru al Sănătății, propus pentru această funcție și în guvernul Luca Niculescu, nu a enumerat 22 de spitale, ci puțin peste jumătate, o parte dintre acestea fiind secții sau departamente noi, nu spitale efectiv.

Dialogul dintre cei doi politicieni

Emanuel Ungureanu: Stimate domnule ministru, modul în care ați coordonat PNRR este catastrofal și ați făcut asta împreună cu domnul Rafila, care încearcă să se derobeze acum de ce a făcut împreună cu dumneavoastră. S-au pierdut peste 2 miliarde de euro din cauză că criteriile de selecție a proiectelor au fost strict politice.

Nu vreau să insist pe acest subiect însă, ci o să vă întreb un lucru mult mai simplu, și asta chiar cred că e o întrebare de ministru și este o întrebare care vine în urma repetatelor informații pe care le-ați făcut în spațiul public. Inițial ați spus că sub ministeriatul dumneavoastră, PSD a făcut 22 de spitale, apoi ați spus că ați început 22 de spitale.

Vă întreb care sunt cele 22 de spitale pe care le-a început PSD? Chiar mă interesează cele 22 de spitale.

Alexandru Rogobete: Sper să nu le uit chiar pe toate, dar voi începe cu unu: Spitalul de Arși de la Timișoara. Doi: Spitalul de Arși de la Târgu Mureș. Trei: Spitalul de Arși de la București. Patru: Spitalul Regional de la Iași, Spitalul Regional de la Cluj, Spitalul Regional de la Craiova, Spitalul Județean de Urgență Bistrița, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Județean de Urgență Constanța, Centrul de politraumă Sibiu, Centrul de politraumă Craiova, Centrul de politraumă…

Emanuel Ungureanu: Stați, domnule ministru, nu puneți și secțiile!

(Râsete în sală).

Alexandru Rogobete: Nu, ca să vă explic să înțelegeți că e o treabă serioasă. De exemplu, Centrul de politraumă de la Sibiu are 120 de paturi.

„Haideți să numărăm!”

Emanuel Ungureanu: Dar clădiri… Din ceea ce ați spus, inclusiv Bistrița, sunt centre începute de dumneavoastră?

Alexandru Rogobete: Dar de cine?

Emanuel Ungureanu: Păi Clujul nu a început… Păi toate sunt proiecte din 2017-2018. Haideți că am ajuns la 13 și trebuie să ajungem la 22.

Alexandru Rogobete: Haideți că am uitat acuma… Câte centre de politraumă am spus, stimate coleg? Craiova, Sibiu și Pitești. Laboratorul de radioterapie…

Emanuel Ungureanu: Aaaa, bun!

Alexandru Rogobete: E o clădire…

Emanuel Ungureanu: Haideți că asta-i bășcălie! Ați spus 22 de spitale. La Bistrița e un corp de clădire. L-a finanțat fix USR. Tot ceea ce spuneți este… toate proiectele din PNRR sunt începute de USR. Ați spus 22 de proiecte PSD. Care sunt acelea?

Alexandru Rogobete: Eu mi-am propus să fiu foarte calm astăzi. Și atunci, pentru că mi-am propus să fiu foarte calm…

„Eu am băut un ceai de tei înainte”

Emanuel Ungureanu: Haideți să numărăm!

Alexandru Rogobete: Eu am băut un ceai de tei înainte, vă recomand și dumneavoastră.

Emanuel Ungureanu: Eu pot fi calm și fără ceai.

Alexandru Rogobete: O să vă scadă entropia, o să vedeți ce frumos ne înțelegem.

Emanuel Ungureanu: Nu am nevoie de nimic ca să fiu calm.

Alexandru Rogobete: Și acuma, ca să răspund la o minciună pe care ați spus-o, spitalele de arși au început în 2014, pe vremea lui Bănicioiu și când era profesorul Săndesc (Dorel Săndesc – n.red.) secretar de stat.

Emanuel Ungureanu: Care e minciuna pe care am spus-o eu?

Alexandru Rogobete: După care ați fost dumneavoastră pe la guvern pe acolo și în 2021, când am intrat în Ministerul Sănătății, toate cele trei proiecte erau blocate de 4-5 ani.

Emanuel Ungureanu: Eu nu văd niciun proiect PSD care să fie început în mandatul dumneavoastră.

Alexandru Rogobete: Eu știu că dumneavoastră poate sunteți în sevraj că nu ați mai făcut o plângere penală pe undeva.

Emanuel Ungureanu: Eu v-am întrebat și nu mi-ați dat niciun spital pe care l-ați început dumneavoastră. Când nu aveți argumente, jigniți. Din cele 16 spitale pe care le-ați spus, niciunul nu a fost început de dumneavoastră sau de domnul Rafila.

Conducerea comisiilor reunite de sănătate, compusă din Adrian Streinu Cercel, președintele comisiei din Senat și Alexandru Rafila, președintele comisiei din Camera Deputaților, ambii social-democrați, au propus tăierea microfonului deputatului Ungureanu.

Emanuel Ungureanu: De ce să tăiați dacă e un dialog? Domnul ministru a luat ceai de tei, eu sunt foarte calm… Scopul comisiei este să discutăm.

Alexandru Rogobete: Domnule deputat Ungureanu, e ultima replică și cred că e de ajuns, am făcut suficient show. Toate spitalele care se construiesc astăzi în România, pentru prima dată după Revoluție, sunt începute și finalizate de PSD.

Aviz pozitiv

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății în Guvernul Bolojan și propunerea PSD pentru aceeași funcție în Guvernul Luca Niculescu, a primit marți aviz pozitiv în comisiile reunite de sănătate din Senat și Camera Deputaților, cu 21 de voturi pentru, 8 împotriva si două abțineri.

Rogobete a mai ocupat funcția de ministru al Sănătății în perioada iunie 2025 – aprilie 2026. Anterior, a fost consilier și, ulterior, secretar de stat în mandatul de ministru al Sănătății al lui Alexandru Rafila.