Halle Berry spune că un sfat primit de la învățătoare în clasa a patra i-a schimbat viața: „Vei face aceeași greșeală din nou și din nou”

Actrița Halle Berry, câștigătoare a Premiului Oscar, afirmă că responsabilitatea personală este unul dintre cele mai importante lucruri pentru ea și că își amintește perfect cine a învățat-o în copilărie să-și asume responsabilitatea pentru propriile fapte, relatează The Cut.

Era în clasa a patra și tocmai se mutase de la o școală din oraș cu elevi majoritari de culoare la o școală exclusiv „albă” din suburbiile orașului Cleveland. „Aveam o învățătoare, Yvonne Sims. Este și astăzi o prietenă apropiată și nașa ambilor mei copii. Era una dintre cele doar două profesoare de culoare din școală”, a povestit actrița acum în vârstă de 59 de ani într-un interviu acordat site-ului The Cut.

„Ea m-a făcut să înțeleg de mică faptul că nimic nu ți se întâmplă pur și simplu. Ți se întâmplă cu ajutorul tău. Dacă nu-ți asumi responsabilitatea pentru partea ta, vei face aceeași greșeală din nou și din nou… până când o vei face (n.r. să îți asumi responsabilitatea)”, a explicat Halle Berry în interviu.

La acea vreme, ea locuia cu mama ei albă, care le-a crescut pe ea și pe sora ei mai mare. Tatăl ei, care este de culoare, a părăsit familia când ea avea doar 4 ani. Tot acea învățătoare din școala primară a învățat-o să se accepte pe ea însăși, în condițiile în care până atunci Berry își deplângea înfățișarea.

„Orice fetiță vrea să fie ca mama ei, știi, dar mama mea avea păr blond și ochi albaștri. Îmi puneam un prosop de baie galben pe cap doar ca să semăn cu ea. Mă chinuiam”, a povestit actrița.

Halle Berry spune că s-a zbătut mereu din cauza frumuseții sale

În pofida dificultăților din copilărie și adolescență, frumusețea ei nu a trecut neobservată. A fost aleasă regina balului de absolvire în liceu, deși conducerea școlii a acuzat-o că a umplut urnele cu buletine false și a obligat-o să tragă la sorți cu o elevă albă pentru a decide cine va fi câștigătoarea. Spune că atunci a învățat un alt lucru important: singura cale de a depăși nedreptatea este să o confrunți direct.

Încă de la începutul carierei sale, și-a propus să fie luată în serios ca actriță dramatică. Berry a obținut primul rol în film la 25 de ani, în pelicula lui Spike Lee din 1991, „Jungle Fever”. „Voia să o joc pe soția lui frumoasă, dar eu studiam actorie. Nu voiam să fiu fata superbă. Voiam să joc dependenta de heroină”. Lee nu vedea lucrurile așa. Nedescurajată, Berry povestește că a fugit la baie, s-a demachiat și s-a întors în sala de casting pentru a-i spulbera percepția despre ea. A obținut rolul de lansare, pe cel al dependentei de droguri epuizate Vivian, alături de Samuel L. Jackson, și nu a făcut duș și nu s-a spălat pe dinți pe platou timp de zece zile.

De când cariera lui Berry a început să decoleze în anii ’90, rolurile sale au fost extrem de variate, ea câștigând un Premiu Emmy și un Glob de Aur în 1999 pentru rolul actriței și cântăreței Dorothy Dandridge din anii ’50, iar scena din „Die Another Day” (2002) în care iese din ocean într-un costum de baie portocaliu ca „fata Bond” Jinx, cu un cuțit prins la șold, i-a consolidat statutul de sex simbol.

Halle Berry și Pierce Brosnan într-o secvență separată din filmul Bond „Die Another Day” din 2002, FOTO: CAP, PLF / Capital pictures / Profimedia

Actrița spune că Premiul Oscar nu i-a schimbat prea mult cariera

Poate cea mai universal apreciată interpretare a ei rămâne însă cea din lungmetrajul „Monster’s Ball” apărut cu un an înainte și care i-a adus Oscarul pentru cea mai bună actriță, la vârsta de 35 de ani.

Câștigarea trofeului a fost un vârf al carierei, dar „acel Oscar nu mi-a schimbat neapărat traiectoria carierei”, a povestit ea pentru The Cut

„După ce l-am câștigat, am crezut că o să apară un camion plin de scenarii în fața ușii mele. Deși eram extrem de mândră, a doua dimineață tot femeie de culoare eram. Regizorii spuneau în continuare: «Dacă punem o femeie de culoare în acest rol, ce înseamnă asta pentru întreaga poveste? Trebuie să distribui și un bărbat de culoare? Atunci devine un film despre oameni de culoare. Filmele despre oameni de culoare nu se vând peste hotare»”, a explicat Halle Berry.

Berry i-a spus odată Cynthiei Erivo, o altă actriță de culoare, nominalizată de trei ori la Oscar: „Îl meriți din plin, dar nu știu dacă îți va schimba viața. Nu poate fi validarea pentru ceea ce faci, nu?”.

Halle Berry, fotografiată pe 28 ianuarie 2026 la Londra, la avanpremiera noului ei film „Crime 101”, FOTO: James Warren / Avalon / Profimedia Images

Halle Berry joacă într-un nou film alături de Chris Hemsworth și Mark Ruffalo

Până în prezent, ea a apărut în 45 de lungmetraje, inclusiv în patru filme din seria X-Men și în Bruised (2021), o dramă pe care a regizat-o și în care a jucat rolul principal, despre o luptătoare de arte marțiale mixte ajunsă la final de carieră, înfometată de o revenire spectaculoasă. Filmul respectiv poate fi văzut pe Netflix.

Ea a acordat interviul pentru site-ul The Cut ca parte a turneului de promovare a noului său film „Crime 101: Autostrada Crimei”, unul în care va juca din nou alături de actori de top, ca în perioada de vârf a carierei sale.

„Plasat în Los Angeles, Crime 101 spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări deziluzionate (Halle Berry). Convins că a descoperit un tipar, un detectiv neobosit (Mark Ruffalo) se apropie pe urmele hoțului. Pe măsură ce lovitura se apropie, linia dintre vânător și vânat începe să se estompeze, iar toți trei se confruntă cu alegeri decisive pentru viața lor și cu realizarea că nu mai există cale de întoarcere”, afirmă descrierea oficială publicată pentru film de Cinemagia.

Filmul urmează să apară în cinematografele din România în data de 13 februarie, concomitent cu premiera internațională.