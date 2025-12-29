Hamas confirmă moartea a cinci lideri ai grupării, după atacurile israeliene din ultimele luni

Abu Obaida (centru), purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin Al-Qassam, ramura armată a mişcării palestiniene Hamas, în timpul unor declarații acordate presei, în orașul Gaza. Credit foto: Mahmud Hams / AFP / Profimedia

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas (Brigăzile al-Qassam) a confirmat luni oficial moartea a cinci membri de rang înalt în atacurile israeliene din ultimele luni asupra Fâşiei Gaza, transmit agențiile DPA şi AFP, citate de Agerpres.

Printre cei ucişi se află fostul purtător de cuvânt al grupării Abu Obeida, Mohammed al-Sinwar, fratele lui Yehya al-Sinwar (considerat „creierul” atacurilor din ziua de 7 octombrie 2023), şi comandantul Raed Saad.

Israelul anunţase omorârea lui Saad pe 13 decembrie, iar armata raportase în iunie că găsise rămăşiţele lui al-Sinwar într-un tunel din Gaza.

Saad ar fi fost planificatorul principal al atacurilor din 7 octombrie 2023 în sudul Israelului, în care au fost ucise în jur de 1.200 de persoane şi mai mult de 250 au fost răpite şi duse în Gaza.

În campania militară de represalii, Israelul a omorât un număr de lideri ai Hamas în Gaza, printre care Yehya al-Sinwar şi comandantul Mohammed Deif. Liderul politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis într-un atac aerian israelian asupra Teheranului anul trecut.

Armata israeliană continuă să ia la ţintă conducerea Hamas în Gaza în pofida încetării focului intrare în vigoare pe 10 octombrie.