Haos în Mexic după uciderea celui mai important baron al drogurilor din țară: Cartelurile se răzbună cu violențe și incendieri, turiștii s-au trezIt într-o „zonă de război”

Mașini arse pe autostradă de carteluri după uciderea. Fbaronului drogurilor Nemesio Oseguera. Foto: Ulises Ruiz / AFP / Profimedia

Unul dintre cei mai cunoscuți baroni ai drogurilor din Mexic, Nemesio Oseguera, poreclit „El Mencho”, a fost ucis duminică într-un raid militar, ceea ce i-a făcut pe oamenii săi să se răzbune cu violențe pe scară largă în țară, potrivit Reuters.

Președinta Claudia Sheinbaum a fost supusă unei presiuni crescânde din partea Washingtonului pentru a-și intensifica ofensiva împotriva cartelurilor de droguri acuzate de producerea și traficul de droguri, în special de fentanil, vândut peste graniță în SUA.

Oseguera, în vârstă de 60 de ani, capul puternicului cartelul Jalisco New Generation Cartel (CJNG), a murit în arest după ce a fost rănit într-o operațiune militară a forțelor speciale mexicane în orașul Tapalpa, de pe coasta Pacificului mexican, în statul Jalisco, potrivit ministerului apărării din Mexic.

Cadavrul său a ajuns duminică după-amiază în Mexico City, într-un convoi bine păzit al trupelor Gărzii Naționale.

După anunțarea morții lui El Mencho, oameni cartelului au blocat autostrăzile cu mașini în flăcări și au incendiat afaceri în mai mult de șase state, paralizând părți ale țării. Nu au fost raportate victime civile.

Pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu mașini în flăcări și drumuri blocate:

En redes se difunde que bloqueos y balaceras se registran en varias vías de Jalisco, incluso con reportes desde Puerto Vallarta. Las versiones apuntan a que el caos estaría relacionado con la presunta detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, información que… pic.twitter.com/gOq8ImTiyc — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) February 22, 2026

În stațiunea balneară populară Puerto Vallarta din Jalisco, turiștii speriați au descris pe rețelele de socializare o „zonă de război”, în timp ce norii de fum negru se ridicau în cer din jurul golfului.

Companii aeriene precum Air Canada, United Airlines, Aeromexico și American Airlines au suspendat zborurile în zonă.

Școlile din diferite state din Mexic au anulat cursurile de luni, conform anunțurilor departamentelor de educație de la nivel statal.

Potrivit Reuters, o nouă forță operativă condusă de armata americană a jucat un rol în raidul condus și efectuat de forțele mexicane. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a scris ulterior pe rețelele de socializare că Statele Unite au oferit sprijin în materie de informații.

Leavitt a adăugat că administrația Trump „felicită și mulțumește armatei mexicane pentru cooperare și pentru executarea cu succes a acestei operațiuni”.

De la polițist la șef de cartel

Oseguera, un fost ofițer de poliție, a înființat și a condus ascensiunea rapidă a CJNG, numit după statul Jalisco, cunde se află unul dintre cele mai mari orașe din Mexic, Guadalajara.

În ultimii ani, CJNG s-a extins, devenind unul dintre cele mai puternice carteluri din Mexic, cunoscut pentru tacticile violente, recurgând inclusiv la muncă și recrutări forțate.

Sub conducerea lui El Mencho, CJNG a devenit, de asemenea, o organizație infracțională foarte diversificată, extinzându-se de la traficul de droguri la furtul de combustibil, extorcări, trafic de persoane și fraude financiare complexe. Cartelul a fost printre primele care au recurs la utilizarea dronelor în atacurile împotriva civililor din regiunile îndepărtate din vestul Mexicului, ca parte a expansiunii sale teritoriale rapide.

Raidul de duminică a fost una dintre cele mai importante lovituri date de Mexic împotriva bandelor de traficanți de droguri responsabile de contrabanda cu droguri în valoare de miliarde de dolari – inclusiv fentanil – în SUA. În ultimii ani, liderii cartelului rival Sinaloa – Joaquin „El Chapo” Guzman și Ismael „El Mayo” Zambada – au fost capturați în viață. Ambii se află acum în închisori din SUA.

Administrația președintelui Donald Trump a lăudat uciderea lui El Mencho, dar violențele pe care le-au declanșat au arătat cât de dificil este echilibrul politic pe care Sheinbaum trebuie să îl mențină pe măsură ce guvernul său intensifică ofensiva împotriva cartelurilor.

Experții în securitate urmăresc acum să vadă dacă raidul și moartea șefului cartelului vor fractura conducerea CJNG și vor declanșa lupte interne sângeroase.

„Cu siguranță vor exista ciocniri între diferitele facțiuni, iar aceste izbucniri de violență ar putea dura ani de zile”, a spus Carlos Olivo, fost agent special adjunct al Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA și expert în CJNG.