Haos în Senat, după votul privind consumul de alcool pe stadioane. „Nu am mai văzut așa ceva de când sunt în Parlament”

Senatorii au avut miercuri în plen un proiect de lege prin care se introduce posibilitatea ca spectatorii să poată consuma alcool, în anumite condiții, pe stadioane. După vot, din cauza unor neînțelegeri procedurale, UDMR și opoziția au părăsit ședința, nemulțumiți de faptul că vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, a anunțat că legea a trecut. Votul final asupra legii urmează să fie dat în Camera Deputaților.

Scandalul din Senat a pornit de la faptul că legea a fost schimbată din una organică în una ordinară. Ce înseamnă concret asta? O lege organică poate fi adoptată doar cu majoritatea voturilor din numărul total al senatorilor (67 de voturi). O lege ordinară trece doar cu voturile majorității celor prezenți.

În final, cu caracterul legii tranformat în ordinară, președintele de ședință, Mihai Coteț, a anunțat că proiectul a trecut cu 64 de voturi pentru, 33 împotrivă și 2 abțineri. Dacă legea ar fi fost una organică, practic aceasta nu ar fi fost adoptată.

UDMR: „Nu am mai văzut așa ceva de când sunt în Parlament”

UDMR și opoziția au contestat faptul că a fost schimbat caracterul legii.

„Poziția noastră e că legea, având caracter organic, nu a trecut, pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi. De când sunt în Parlament nu am văzut ca caracterul unei legi să fie modificat de o comisie”, a declarat pentru HotNews și GOLAZO.ro liderul senatorilor UDMR, Turos Lorand.

El a explicat și că cea care a modificat caracterul legii din organic în ordinar a fost Comisia juridică din Senat.

„Tehnic și juridic, da, se poate reîncadra textul legii la o lege ordinară. Există și un precedent. Și atunci intră în zona că numărul de voturi e suficient. Oricum el merge la Camera Deputaților”, a declarat Ștefan Pălărie, viceliderul senatorilor USR.

Motivul din spatele haosului

Surse politice au explicat, pentru HotNews și GOLAZO.ro, faptul că UDMR nu este de acord cu legea pentru că prevede și interzicerea unor steaguri și simboluri pe stadioane.

În acest caz, este posibil ca suporterii care afișează steagul Ținutului Secuiesc să fie amendați, deci UDMR și-ar fi dorit ca această prevedere să fie scoasă din proiectul de lege.

Prevederea din proiect cu care UDMR nu este de acord este următoarea, conform surselor HotNews: „Să interzică afișarea în arena sportivă a simbolurilor, textelor, însemnelor alfanumerice și a oricăror elemente vizuale, cu conținut obscen, politic sau care incită la denigrarea țării, a unității și integrității teritoriale, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență, indiferent pe ce suport ar fi inscripționate”.

Proiectul mai prevede că dacă va fi adoptat pe stadioane se vor putea vinde băuturi slab alcoolizate, cu o concentrație de până la 5,5% din volum. Băuturile nu pot fi aduse pe stadion de suporteri, ci vor fi comercializate în spațiile special amenajate.

În prezent este interzis consumul de băuturi alcoolice pe stadioane.