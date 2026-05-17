Harrison Ford, mesaj viral pentru tineri: „Lumea pe care generația mea v-a lăsat-o este un dezastru. Schimbați-o!”

Harrison Ford cu masca decorativă acordată ca premiu de sindicatul actorilor de la Hollywood, FOTO: Rich Polk pentru The Actor Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Îmi iroseam viața într-un stil de viață dezordonat”, a spus actorul Harrison Ford în fața a mii de studenți de la o prestigioasă universitate din SUA, unde a fost distins cu un titlu onorific, potrivit postului american de televiziune KTLA.

Discursul ținut de actorul în vârstă de 83 de ani în fața absolvenților de la Universitatea de Stat din Arizona a devenit rapid viral în mediul online. În cadrul ceremoniei la care au participat peste 14.000 de studenți, Ford a primit titlul onorific de Doctor în Arte și Litere Umanistice.

Harrison Ford a vorbit despre anii săi de facultate, amintind că s-a înscris la un curs de teatru doar pentru a obține ușor o notă maximă, dar a sfârșit prin a se îndrăgosti de actorie.

„Ascuns în spatele personajului, costumului și machiajului, am simțit o libertate, un curaj pe care nu le simțisem niciodată înainte – și am luat nota maximă!”, a glumit el. „Mi-am dat seama că eram prezent, probabil pentru prima dată în viața mea. Pasiunea mea m-a condus către comunitate.”

De la tâmplărie la activismul pentru mediu

Ford a povestit cum a continuat să joace în timp ce lucra ca tâmplar pentru a-și plăti facturile și a-și întreține familia. El a explicat că, în ciuda succesului global adus de „Războiul stelelor”, a simțit în continuare lipsuri: „Povara s-a ușurat. Aveam libertate, oportunități, dar tot lipsea ceva.”

Schimbarea a venit în anii 1980, când a descoperit organizația non-profit Conservation International. În paralel cu rolurile din „Războiul stelelor”, seria „Indiana Jones” sau „Blade Runner”, actorul și-a găsit adevărata vocație în activismul pentru protecția mediului, pledând pentru justiție ecologică, socială și protejarea comunităților indigene.

„Omenirea face parte din natură, nu se află deasupra ei”, a continuat el. „Aceste comunități au înțeles de mult timp că copacii, muntele, apa și solul nu sunt mărfuri, ci sunt rude care trebuie prețuite.”

Actorul a cerut publicului să adopte această înțelepciune în viața de zi cu zi, „prin iubirea față de planetă, prin respectarea autorității naturii, a generozității ei, a bogăției pe care ne-o oferă, a dreptății exemplului ei”.

„Pentru că lumea în care pășiți, lumea pe care generația mea v-a lăsat-o, este un adevărat dezastru”, a mai spus el.

„Duceți-vă și schimbați lumea”

Ford i-a îndemnat pe absolvenții să acționeze și să își folosească puterea și ambiția.

„Găsiți-vă un loc. Indiferent de talentul sau ambiția pe care le aveți, găsiți o cale să le puneți în practică. Construiți ceva ce ieri nu exista. Apărați-i pe cei care nu se pot apăra singuri. Aduceți împreună oameni care înainte nu comunicau. Asta înseamnă leadership. Asta schimbă lucrurile.”

El a subliniat că noua generație are mult mai multă putere decât realizează și că lumea nu o va putea ignora dacă își va valorifica vocea și cauzele.

În aplauzele studenților, Harrison Ford a încheiat cu un mesaj de final: „Acesta este momentul vostru. Profitați de el. Bucurați-vă de fiecare secundă. Pentru că ce ar putea fi mai rău decât să ajungeți la sfârșitul vieții și să realizați că nu ați trăit-o pe deplin. Felicitări. Duceți-vă și schimbați lumea.”