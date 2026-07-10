Harry și Meghan s-au întâlnit cu Regele Charles pentru prima oară în patru ani. Unde i-a primit suveranul britanic

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla s-au întâlnit vineri cu Prințul Harry, soția lui, Meghan, și cei doi copii ai lor, o premieră în ultimii patru ani, potrivit presei britanice, a scris AFP.

Agenția de știri Press Association a relatat că familia lui Harry a călătorit dintr-o destinație nespecificată din Europa pentru a se întâlni cu tatăl său și soția lui. Regele Charles i-a primit la Highgrove House, în sud-vestul Angliei, în cadrul a ceea ce Palatul Buckingham a descris drept „un eveniment familial privat”, potrivit BBC.

Harry a sosit luni în Marea Britanie, pentru o serie de acţiuni caritabile şi evenimente care promovează ediţia din 2027 a Jocurilor Invictus, pe care le-a fondat pentru veteranții răniți.

Despre Meghan, fiul lor în vârstă de 7 ani, Archie, și fiica lor de 5 ani, Lilibet, se credea inițial că nu vor lua parte la călătorie.

Harry și Meghan s-au mutat în SUA în 2020

Cei doi locuiesc în California din 2020, iar copiii lor nu și-au mai văzut bunicul din 2022.

Marți, Harry și alte celebrități au pierdut procesul în care acuzaseră tabloidul britanic Daily Mail că a adunat informații despre ei prin mijloace ilegale și le-a încălcat viața privată. Pentru el și ceilalți șase reclamați urmează o nouă înfățișare în instanță, în perioada 29-30 iulie, în urma căreia ar putea fi obligați să achite cheltuieli de judecată substanțiale.

Harry şi Meghan au decis să renunţe la îndatoririle lor regale în 2020 şi s-au mutat în Statele Unite, pe fondul unei dispute cu familia prințului, care s-a agravat odată cu publicarea cărții sale de memorii, „Spare”, în care a adus mai multe acuzații familiei.

Ulterior, el a declarat că vrea să se împace cu tatăl său.

Harry a dat multă vreme vina pe mass-media pentru moartea mamei sale, Prințesa Diana, care a murit într-un accident de mașină la Paris, în 1997, în timp ce încerca să scape de paparazzi.