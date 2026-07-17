HARTĂ Centrele industriale au pierdut sute de mii de muncitori. Județele care au plătit cel mai mult tranziția economiei României

România a pierdut aproximativ 1,6 milioane de persoane ocupate între 1990 și 2024, iar datele analizate de Profit.ro relevă clar că această contracție nu a fost distribuită uniform. Scăderea a fost rezultatul unor pierderi masive în majoritatea județelor, compensate parțial de concentrarea forței de muncă în București și zona sa metropolitană.

Cele mai afectate județe de pierderea muncitorilor sunt fostele mari centre industriale.

Cele mai mari pierderi s-au concentrat în câteva județe. Hunedoara și Galați au pierdut fiecare peste 140.000 de persoane ocupate, urmate de Prahova, cu aproape 124.000, și Neamț, cu peste 116.000. În același grup au intrat Dolj, Caraș-Severin și Olt, fiecare cu pierderi apropiate sau peste 90.000, dar și Teleorman și Brăila, unde scăderea a depășit 80.000.

Aceste județe au suportat direct costul dezindustrializării și al lipsei de reconversie economică. Datele relevă că zonele care în anii ’90 concentrau industrie grea sau activitate economică intensă au pierdut masiv forță de muncă fără să o poată înlocui. Vestul industrial, estul portuar și sudul au fost afectate simultan prin dispariția marilor platforme industriale.

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