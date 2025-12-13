HARTA Datoria publică a României va urca anual, până spre 70% din PIB în 2030. Cum stăm în lume

Datoria publică a României va crește constant în fiecare an, până la 70% din PIB în 2030, arată World Economic Outlook, perspectivă întocmită periodic de Fondul Monetar Internațional (FMI).

România a avut o datorie publică stabilă, în jurul a 51–52% din PIB, în perioada 2021–2023. Însă dinamica s-a schimbat semnificativ începând cu 2024. Anul trecut, datoria a urcat brusc, la 57,4% din PIB, cu peste cinci puncte procentuale față de nivelul din anul anterior.

FMI prevede că traiectoria datoriei României va rămâne ascendentă în următorii cinci ani, orizontul pe care este făcută estimarea:

– 61,2% în 2025

– 62,5% în 2026

– 64,1% în 2027

– 66% în 2028

– 67,8% în 2029

– 69,1% în 2030

Creșterea este constantă, în medie cu aproximativ 1,5 puncte procentuale pe an după 2025, extrapolarea condițiilor fiscale curente indicând o deteriorare graduală a poziției țării vis-a-vis de spațiul de manevră bugetar într-o eventuală criză.

