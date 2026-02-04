Harta județelor unde pacienții sunt condamnați să facă naveta pentru tratament, în țara în care peste 60.000 de oameni sunt diagnosticați anual cu cancer

Peste 80.000 de oameni sunt diagnosticați cu cancer an de an, în România. Ca să aibă acces la tratament, mulți dintre ei fac naveta zeci de kilometri, în condițiile în care 28 din cele 41 de județe ale țării au mai puțin de zece medici oncologi. Pentru pacienții cu cancer, aceste cifre se traduc în „călătorii” pentru a avea acces la tratament și, uneori, timp care le poate fi fatal, spune președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană.

Cea mai mare problemă este „distribuția inechitabilă” a medicilor oncologi, care îi pune pe bolnavii de cancer în situația de a face naveta pentru a putea face tratament, subliniază președinta Colegiului Medicilor.

Peste 80.000 de români sunt diagnosticați anual cu o formă de cancer

83.582 de români au fost diagnosticați cu o afecțiune oncologică în anul 2024, arată cele mai recente date centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică și făcute publice de Colegiul Medicilor din România miercuri, de Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Cifrele sunt similare în fiecare an.

Cele mai frecvente forme de cancer diagnosticate în România în anul 2024:

Tumoră malignă la sân femei – 14.617 cazuri;

Tumoră malignă colo-rectală – 11.148 de cazuri;

Tumoră malignă bronhii și pulmon – 9.001 cazuri;

Tumoră malignă de prostată – 7.579 de cazuri;

Tumoră malignă de piele – 3.931 de cazuri.

În același an, 2024, 46.365 de români au murit din cauza cancerului.

Tipurile de cancer care au provocat cele mai multe decese în 2024:

Tumoră malignă bronhii și pulmon – 8.809 decese;

Tumoră malignă colo-rectală – 6.155 de decese;

Tumoră malignă la sân la femei – 3.035 de decese;

Tumoră malignă la pancreas – 2.845 de decese;

Tumoră malignă la stomac – 2.569 de decese.

„Orice întârziere în diagnostic și în stabilirea terapiei poate să însemne viață”

Accesul pacienților români la terapii moderne pentru cancer s-a îmbunătățit în ultimii ani, spune președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană. Însă „oricât de performantă ar fi o tehnică, oricât de performantă ar fi infrastructura unităților sanitare, oricât de inovatoare ar fi terapiile, este nevoie de oncolog, de resursa umană”.

Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor / Foto: Inquam Photos / George Călin

În România, sunt 714 medici oncologi, iar la acest moment sunt în pregătire 450 de medici rezidenți în oncologie medicală.

Potrivit președintei Colegiului Medicilor, România nu are un deficit de oncologi la nivel național, raportat la numărul total, cu toate că „vorbim despre o afecțiune a cărei incidență este atât de mult în creștere și ar fi loc de mai mulți oncologi”.

Cea mai mare problema este însă, în opinia Cătălinei Poiană, „distribuția inechitabilă” a medicilor:

„Cred că pacienții oncologici nu trebuie să facă tot timpul, la propriu, călătorii. Ar trebui să beneficieze de îngrijiri medicale mai aproape de zonele în care trăiesc sau măcar să poată să fie monitorizați acolo, după ce li se stabilește o schemă terapeutică”.

În oncologie, poate chiar mai „pregnant” decât în alte specialități, „timpul înseamnă viață”, mai spune președinta Colegiului Medicilor, care avertizează că orice întârziere în diagnosticarea sau tratarea bolnavilor de cancer poate însemna vieți pierdute:

„Orice întârziere în diagnostic, în stabilirea conduitei terapeutice și a planului personalizat de terapie, de management al acelui caz, poate să însemne viață. Putem să pierdem acea fereastră de oportunitate în care răspunsul pacientului la terapie poate să fie unul fericit”.

Județele din România cu doar 2, 3 sau 5 medici oncologi

În 28 de județe din România sunt mai puțin de 10 medici oncologi.

Județele care stau cel mai prost la numărul de medici care tratează pacienții cu cancer sunt:

Tulcea – 2 medici;

Călărași, Covasna – câte 3 medici;

Caraș Severin, Ilfov, Mehedinți, Vaslui, Vrancea – câte 4 medici;

Botoșani, Brăila, Buzău, Giurgiu, Harghita, Teleorman – câte 5 medici;

Alba, Dâmbovița, Galați, Gorj, Sălaj, Vâlcea – câte 6 medici;

Ialomița, Neamț – câte 7 medici;

Argeș, Bacău, Bistrița Năsăud, Olt – câte 8 medici;

Satu Mare, Suceava – câte 9 medici.

Șapte județe au între 10 și 20 de medici oncologi:

Hunedoara, Maramureș – câte 12 medici;

Arad, Sibiu – câte 13 medici;

Mureș, Prahova – câte 14 medici;

Constanța – 16 medici.

Două județe au între 20 și 30 de medici oncologi:

Brașov – 24 de medici;

Bihor – 26 de medici.

Județele cu cel mai mare număr de medici oncologi:

Cluj – 88 de medici;

Dolj – 49 de medici;

Iași – 44 de medici;

Timiș – 40 de medici.

În București sunt 191 de medici oncologi.