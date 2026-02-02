HARTĂ. Lungul drum spre maternitate. Chinul femeilor din România care trebuie să meargă zeci de kilometri ca să aducă pe lume un copil: „Ultima dată era să nasc la Peco”

Gravidele din mediul rural parcurg zeci de kilometri pentru monitorizarea unei sarcini, iar în cazurile complicate chiar și peste 100 de kilometri. Doar 10% dintre spitalele cu secție de obstetrică-ginecologie pot gestiona sarcini cu risc, dezvăluie site-ul de investigații și analize de sistem Snoop. România e unul dintre statele UE cu cea mai ridicată mortalitate maternă.

Cel puțin 75 de femei din rural au murit, între 2019 și 2024, din cauze legate de sarcină. Nu s-au raportat, însă, toate decesele materne. Unele femei supravieţuiesc și rămân cu dizabilităţi, dar numărul lor e necunoscut.

Snoop a realizat o hartă a distanțelor de la cele peste 3.000 de orașe și comune din țară la cele mai apropiate spitale publice cu obstetrică-ginecologie.

Există 182 astfel de unități, dar numai 20 au personal și aparatură pentru complicații. Anual, sute de cazuri sunt transferate acolo. Asta înseamnă și distanțe de 140 de km.

Maria Toia, 38 de ani, s-a mutat în 2024 cu familia din Timișoara în comuna Măciuca, județul Vâlcea. Are o fiică de șapte ani și nu plănuia să mai rămână însărcinată. Dar s-a întâmplat în mai 2025. „Ne-am bucurat foarte tare”, spune ea.

A pierdut însă acea sarcină. Organizația Mondială a Sănătății a publicat experiențele mai multor femei care vorbesc despre ce înseamnă o astfel de pierdere. Un subiect încă tabu.

În același an, Maria a aflat că a rămas din nou gravidă. (La momentul publicării, e însărcinată în șapte luni). Ca să confirme, s-a dus la un ginecolog din orașul Drăgășani, cel mai apropiat de Măciuca. A mers cu mașina personală 25 de kilometri, într-o zonă de deal, cam jumătate de oră.

A ales un cabinet privat din Drăgășani, pentru că se temea de spitalul public dintr-un oraș mic. A plătit cu eforturi 300 de lei pentru o ecografie de confirmare: „Situația noastră financiară s-a schimbat în ultimii ani”, precizează ea. Are cu soțul său o mică afacere de familie cu obiecte casnice lucrate în lemn.

„E ca și cum ai dus mașina la mecanic”

După opt săptămâni de sarcină, Maria a început să aibă sângerări. A încercat să ia legătura cu medicul de la cabinetul privat unde confirmase sarcina. Nu a reușit. După câteva zile și o sângerare abundentă, s-a dus la spitalul public din Drăgășani.

„Drumul până la Craiova sau până la Vâlcea e peste o oră cu mașina (ambele la aproximativ 60 de km, n.r.). Când mai ai și sângerări, nu prea îți vine să pleci. M-am frământat teribil. Am simțit că nu puteam să am încredere în nimeni”, explică Maria.

Pentru cine nu are mașină, din Măciuca spre Râmnicu Vâlcea circulă patru autobuze pe zi, iar drumul durează cam o oră și jumătate, conform Consiliului Județean Vâlcea.

În Drăgășani, a consultat-o un medic specialist bărbat. I-a făcut un tușeu vaginal – introducerea a două degete în vagin – fără să o informeze înainte de procedură, precizează femeia. „A fost un abuz”, adaugă ea. „Nu e ca și cum te-ai dus cu viitorul tău copil la un medic, e ca și cum ai dus mașina la mecanic”, spune Maria, despre interacțiunea cu medicul din Drăgășani.

Înainte de tușeul vaginal și de examinarea cu specul, doctorul trebuie să explice de ce le recomandă și ce implică.

I-a făcut rapid și o ecografie. Mai multe studii arată că în cazul sângerărilor din primul trimestru de sarcină ecografia poate fi suficientă pentru stabilirea unui diagnostic. Și nici nu e invazivă.

Următoarea zi, Maria s-a dus la un cabinet privat din Craiova, la aproape 60 de kilometri de Măciuca, pentru că încă avea nevoie de răspunsuri. „M-a liniștit medicul, era vorba de un hematom subcorionic”, spune ea. Este o acumulare de sânge între viitoarea placentă și peretele uterului.

Marina Dascăl, cercetătoare în sănătate publică din Cluj și participantă la un program al Harvard Medical School din SUA, explică de ce contează comunicarea specialistului cu gravida: „Este important să o poți sprijini, astfel încât să își dorească să mai acceseze serviciile medicale și să încurajeze și alte femei din mediul rural să o facă”.

Abuzurile și decesele din spitale au crescut neîncrederea în rândul mamelor. De pildă, cazul Alexandrei Ivanov, o gravidă de 25 de ani din Botoșani, pe care medicii au lăsat-o toată noaptea singură, fără să intervină. „Nu mai am aer” a fost ultimul mesaj al tinerei. O arată și mărturiile femeilor despre violență obstetrică, într-o investigație Snoop.

Județul Vâlcea are două comune, Voineasa și Mălaia, în top cinci cu cele mai lungi distanțe, aproape 70 km, până la cel mai apropiat spital public cu secție de obstetrică-ginecologie, potrivit datelor analizate de Snoop. Raportat la Măciuca, acestea sunt în capătul opus al județului.

Distanțele lungi până la specialiști și lipsa banilor determină o treime dintre gravidele din rural să nu meargă la control în timpul sarcinii, potrivit ONG-ului Salvați Copiii.

Cum a fost în județul cu cele mai lungi drumuri pentru gravide?

În satele din România sunt prea puțini medici de familie. Iar spitalele și specialiștii în obstetrică sunt prea departe. Medicii de familie din rural sunt primii care ajung să monitorizeze sarcina și au responsabilitatea să îndrume femeile către ginecologi, mai ales când identifică riscuri.

„În situațiile critice, o distanță de 60 km până la maternitate poate face diferența. Întârzierea cumulată, adică timpul până vine ambulanța și până ajunge în spital, poate depăși o oră”, spune Carmen Bucuri, medic ginecolog la Spitalul Militar de Urgență din Cluj. În hemoragii, „fiecare minut contează”.

Gravidele din Beidaud și Stejaru trebuie să străbată 60 de km până la Spitalul Județean de Urgență Tulcea. Cele două comune, din centrul județului, se află în topul realizat de Snoop al primelor zece localități din țară cu cele mai mari distanțe rutiere până la cel mai apropiat spital public cu obstetrică-ginecologie.

Din 2023, 11 gravide (opt din rural) au fost transportate, pentru complicații, de la spitalul din Tulcea în Constanța, la 125 de km, transmite Direcția de Sănătate Publică (DSP).

„Cele mai multe femei nu monitorizează sarcina sau fac doar o ecografie pentru a afla sexul copilului”, explică Ana Maria Mihai, asistent social în cadrul Primăriei Beidaud. Au fost și cazuri de copii născuți prematur, adaugă ea.

Când o femeie e în travaliu, ambulanța vine din orașul Babadag, la 35 km de Beidaud, unde există o stație, și duce gravida 63 de km la Tulcea. „Au născut mame acasă, înainte să ajungă ambulanța”, mai spune Ana Maria Mihai.

În Beidaud, comună cu 1.600 de locuitori, s-au născut 27 de copii din 2024 până în noiembrie 2025. Tulcea se numără printre județele în care vin pe lume tot mai puțini copii.

Pentru femeile din Beidaud cu care am discutat mersul la ginecolog încă este un subiect tabu. Cu distanța și drumul spre spital s-au obișnuit.

„Ultima dată era să nasc la peco (benzinărie, n.r.), în ambulanța spre Tulcea. Stai mult în ambulanță”, spune o femeie care are cinci copii.

Au și murit femei în Tulcea din cauza acestor distanțe – care implică riscuri ridicate, potrivit unui studiu din 2022, publicat de Colegiul American al obstetricienilor. Un alt studiu, din Suedia, arată că durata transportului între 30 și 60 de minute dublează șansele de naștere în afara unității medicale.

