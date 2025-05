HARTĂ Valul de frig a adus marți dimineața în România îngheț chiar și la câmpie

Dimineața de marți a fost una dintre cele mai reci pentru jumătatea lui mai în România, deoarece temperaturile au coborât sub 0 grade C la câmpie și sub -8 C la munte. Vremea se va mai încălzi zilele următoare, iar joi vor fi si temperaturi de 25 de grade la prânz. S-a depus strat de zăpadă și la sub 1.300 m alt.

Marți dimineață au fost temperaturi extrem de scăzute pentru data de 13 mai: la câmpie, în vest, au fost -0,6 C la Vărădia de Mureș și -0,5 C la Chișineu-Criș, arată hărțile ANM. La altitudini mari a fost mult mai frig: -8,7 C la Omu și -7,4 C în munții Călimani.

Temperaturile minime in Romania pe 13 mai 2025 (sursa ANM)

Temperatura de la Omu a fost a doua cea mai scăzută din Europa înregistrată marți dimineață: mai frig a fost doar la stația montană slovacă Lomnicky Stit (vârful Lomnica), la peste 2.600 m, în munții Tatra (-9,7 C).

A dat înghețul în multe localități: Petroșani, Curtea de Argeș, Câmpulung-Muscel, Dej și Toplița (-2,9 C în orașul din jud Harghita).

Temperaturile in Europa in dimineata zilei de 13 mai 2025 (sursa meteociel.fr)

Nicăieri nu au fost temperaturi minime de peste 10 C, ceva rar pentru data de 13 mai.

Stratul de zăpadă cel mai gros este, conform datelor ANM, la stațiile meteo de la Omu și din munții Călimani (20 cm). S-a depus strat de zăpadă și la stația meteo Bucin, la sub 1.300 m alt.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Marți

Maxime între 11 și 20 C

Miercuri

Minime între – 1 și 12 C

Maxime între 13 și 20 C

Joi

Minime între 2 și 12 C

Maxime între 13 și 25 C

